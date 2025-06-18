Президент США Дональд Трамп у середу ухилився від прямої відповіді щодо можливої участі Сполучених Штатів в ізраїльських ударах по іранських цілях.

Про це він сказав журналістам біля Білого дому, інформує "ЄП".

"Я можу це зробити, а можу і не зробити. Ніхто не знає, що я хочу зробити", - заявив він. Трамп також додав, що Іран має серйозні проблеми і прагне до переговорів.

Він підкреслив, що Іран мав би бути готовим до діалогу ще до того, як Ізраїль завдав ударів. За словами президента, іранська сторона нібито навіть висловлювала готовність приїхати до Білого дому, хоча це буде "складно для них".

Трамп не уточнив, скільки може тривати нинішній конфлікт, але зазначив, що система ППО Ірану "майже знищена". Він також заявив, що бачить рішення у "двох простих словах: беззастережна капітуляція".

Окремо він висловив занепокоєння щодо ядерної програми Ірану, зазначивши, що керівництво країни має "злі наміри". Водночас Трамп запевнив, що поважає іранський народ: "Я люблю іранців. Зустрічав багатьох з них протягом своєї кар'єри".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів зустріч з Радою національної безпеки щодо ситуації на Близькому Сході, під час якої розглядалася можливість втручання США у конфлікт.

Серед озброєння, здатного завдати удару по підземних ядерних об'єктах Ірану, залишається одна зброя, яку ще жодного разу не використовували - і яка наразі недоступна для Ізраїлю: GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) - найбільша у світі неядерна "бомба-руйнівниця бункерів". Вона є виключно у власності Сполучених Штатів.

Ця високоточна бомба вагою 13 600 кг потенційно здатна пробити захищений ядерний об'єкт Ірану - комплекс збагачення палива у Фордо, розташований глибоко всередині гори.

США досі не надали Ізраїлю доступ до MOP.

США мають обмежений запас таких бомб. Імовірно, в експлуатаційному запасі США є не більше 10–20 таких бомб.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що мета атаки на Іран - знищити його ракетну та ядерну програми, які він назвав "екзистенційною загрозою для Ізраїлю".

За словами посадовців, Фордо є ключовим елементом у досягненні цієї мети.

"Цю операцію... насправді слід завершити ліквідацією Фордо", - сказав посол Ізраїлю у США Єхіель Лейтер у п'ятницю в етері Fox News.

Однак Ізраїль не має можливості самостійно застосувати MOP, а США не дозволять використовувати її без власної безпосередньої участи.