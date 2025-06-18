Вісім тіл загиблих, знайдених під завалами в Києві, поки не змогли ідентифікувати

У Києві під завалами дев’ятиповерхового будинку у Соломʼянському районі, в який влучила російська ракета, виявили 8 невпізнаних тіл. Пошуково-рятувально-пошукові роботи тривають.

Про це розповіла керівниця пресслужби ДСНС України Світлана Водолага на місці події.

За словами Водолаги, про інформацію щодо цих 8 загиблих ніхто наразі не звертався.

У ДСНС очікують, що зможуть завершити пошуково-рятувальні роботи до кінця 18 червня. Сподіваються, що під завалами більше немає тіл.

Нагадаємо, очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляв, що станом на 14:00 відомо про 23 загиблих унаслідок удару по будинку в Соломʼянському районі. За його словами, загалом через атаку росіян на столицю 17 червня загинуло 28 людей. ДСНС підтвердило ці дані.

У ніч проти 17 червня російські війська масовано атакували Київ та інші регіони України. Загалом окупанти випустили 440 дронів та 32 ракети. У Києві росіяни поцілили, зокрема, по житлових будинках у Солом’янському, Дарницькому та Шевченківському районах.

У Солом’янському районі російська балістична ракета поцілила в багатоповерхівку. Вона зайшла настільки глибоко, що провалила навіть бетонні перекриття в підвал.

Протягом дня 17 червня інформація щодо загиблих та поранених збільшувалась. Рятувальні роботи у столиці тривають і донині.