У Києві внаслідок російської атаки вночі 17 червня повністю зруйновані офіс і склад видавництва "Український пріоритет", згоріли десятки тисяч книг.

Про це у Фейсбуці повідомив директор видавництва Володимир Шовкошитний, передає Укрінформ.

Вони таки вразили й стратегічний об'єкт: вщент зруйновано й спалено офіс і склад видавництва "Український пріоритет", згоріли десятки тисяч книг понад ста тридцяти найменувань. Серед них література про нашу історію починаючи від скіфської доби до сьогодення", - поінформував Шовкошитний.

Він додав, що "власними руками розгрібав попіл чотирнадцяти років свого життя".

"Але я твердо знаю про Фенікса. Отож переконаний - все буде Україна. "Український пріоритет" обов'язково постане із попелу", - наголосив Шовкошитний.

Уночі 17 червня Росія випустила по Україні понад 440 дронів і 32 ракети.

У Києві відомо про 27 загиблих.

Володимир Шовкошитний - український письменник, публіцист, громадський, політичний та державний діяч, доктор філософії в галузі політології, народний депутат України І скликання, ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС, президент Міжнародної організації «Союз Чорнобиль» (1990–2003), один із засновників Української екологічної асоціації «Зелений світ», перший заступник голови Національної спілки письменників України (НСПУ).

Лавреат премії імени Василя Стуса за роман "Білий Кречет".