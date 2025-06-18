РФ будує новий військовий гарнізон біля кордону з Фінляндією

осійська Федерація активно зводить новий військовий гарнізон у місті Кандалакша, приблизно за 100 кілометрів від фінського кордону, що є першою конкретною ознакою постійного нарощування військової присутності в регіоні. Про це повідомляє фінська телерадіокомпанія Yle, посилаючись на аналіз супутникових знімків.

Супутникові фотографії свідчать, що масштабні будівельні роботи розпочалися минулої зими в закритому військовому містечку Лупче-Савіно, що є частиною Кандалакші, поблизу фінської Лапландії. На знімках видно проведення основних земляних робіт та зведення кількох нових будівель.

За інформацією адміністрації Мурманської області, у цьому військовому містечку будується база для нової артилерійської бригади Збройних сил РФ та її особового складу. Крім того, Москва планує розмістити тут принаймні частину інженерної бригади. Про це повідомляє Yle із посиланням на супутникові знімки.

Кандалакша є ключовим транспортним вузлом на узбережжі Білого моря, а Лупче-Савіно – закрите військове містечко з обмеженим доступом. За планом будівництва, у цьому районі має бути зведено ще близько десяти нових будівель, фундаменти яких ще не видно на останніх супутникових знімках.

Губернатор Мурманської області Андрій Чібіс заявив, що будівельні роботи є частиною проєкту модернізації закритих військових містечок у 2024–2026 роках, на що виділено близько 460 мільйонів євро.

Окрім Кандалакші, супутникові знімки, отримані Yle, показують зміни на інших військових об'єктах Росії на Карельському перешийку. Нове обладнання особливо помітне в гарнізоні Саперне, розташованому на території колишнього муніципалітету Саккола. Також РФ продовжує військові приготування у Петрозаводську, найбільшому місті Республіки Карелія.

Видання Yle наголошує на двох основних причинах посилення військової активності Росії поблизу Фінляндії. Перша – це навчання військового персоналу та обслуговування старої техніки для її подальшого використання у війні проти України. Друга – Москва прагне постійно посилювати свої війська, зокрема, вздовж кордону з Фінляндією. Військові експерти зазначають, що масштаб будівельного проєкту вказує на потребу країни-агресорки у зміцненні своїх військових сил у регіоні.

Експерт Марко Еклунд зауважує, що стратегічне значення цього регіону для Росії очевидне. Саме в Кандалакші російська територія є найвужчою, і це недалеко від фінського кордону до Білого моря, що, на думку Росії, становить ризик.

Кремль виправдовує нарощування військової присутності поблизу фінського кордону вступом Фінляндії та Швеції до НАТО. Торік Росія відновила Ленінградський військовий округ одразу за фінським кордоном. Окрім того, посилення військ також помітне у перетворенні бригад Санкт-Петербурзької області на дивізії.