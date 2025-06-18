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В Україні дозволять подвійне громадянство за однією важливою умовою

В Україні дозволять подвійне громадянство за однією важливою умовою

У Верховній Раді  на розгляді перебуває новий законопроєкт, який може кардинально змінити підхід до питання громадянства. Запропоновані зміни дозволять українцям мати кілька громадянств, проте з однією ключовою умовою: друга країна громадянства має бути серед тих, хто запровадив санкції проти Російської Федерації.

Ця законодавча ініціатива є значним кроком у напрямку лібералізації міграційної політики та може мати кілька важливих наслідків. Вона покликана врахувати реалії сьогодення, коли багато українців вимушено перебувають за кордоном або мають тісні зв'язки з іншими державами, які підтримують Україну в її боротьбі проти російської агресії.

Закон про множинне громадянство має ухвалити ВР уже цього тижня, - повідомив спікер ВР Стефанчук.

Теги:

Українаподвійне громадянствомножинне грмадянствоумови подвійного громадянства
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