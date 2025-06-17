Обіцяли за гроші зняти з розшуку ТЦК: У Києві затримано двох фігурантів

На Київщині та в столиці затримали двох чоловіків, які обіцяли за грошову винагороду допомогти військовозобов'язаним уникнути мобілізації, використовуючи маніпуляції з даними реєстру ТЦК. Один із затриманих – колишній службовець державного підприємства, інший – мешканець Києва. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

За даними Київської обласної прокуратури, колишній інженер однієї із філій державного підприємства на Київщині нібито обіцяв допомогти зняти з розшуку ТЦК за 5500 доларів США. Слідство встановило, що чоловік отримав цю суму за сприяння у зміні статусу розшукуваного в реєстрі "Оберіг" та зняття військовозобов’язаного з розшуку.

Крім того, він пропонував військовозобов’язаним працевлаштуватися на підприємство критичної інфраструктури, де їм нібито мали оформити бронювання від військової служби. Вартість такої "послуги" становила 9 тисяч доларів, які, за його словами, мали передати посадовцям підприємства. Ексслужбовцю вже повідомили підозру, і йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Водночас у Києві затримали 30-річного чоловіка, який за 2 тисячі доларів обіцяв допомогти зняти військовозобов’язаного з розшуку. Йому повідомили підозру за фактом вимагання та отримання грошей від дружини військовозобов’язаного для посадовця, який має доступ до бази "Оберіг". Чоловіка затримали під час отримання останньої частини хабаря.

ForUA.com нагадує, Служба безпеки України та Національна поліція викрили в одному з університетів Запоріжжя схему ухилення від мобілізації. За версією слідства, ректор та його підлеглі за хабарі видали майже 3 тисячі фейкових посвідчень аспірантів. З кінця 2023 і до середини 2024 року фігуранти "заробили" на цьому понад 50 млн гривень.