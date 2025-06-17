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На озброєнні ЗСУ з’явився бойовий модуль з гранатометом Шабля МК19(М)

На озброєнні ЗСУ з’явився бойовий модуль з гранатометом Шабля МК19(М)

Міністерство оборони України кодифікувало дистанційно-керований бойовий модуль "Шабля" МК19(М) та дозволило його використання у ЗСУ. Про це повідомляє Міноборони.

Можливості системи "Шабля" МК19(М)

Модуль "Шабля" МК19(М) веде вогонь з автоматичного гранатомета калібру 40 мм. Систему можна встановлювати на наземні роботизовані комплекси та різні види транспортних засобів.

Бойовий модуль працює в режимах прямого та непрямого наведення, може вражати цілі по координатах з укритих позицій, а керує системою один оператор.

Характеристики "Шабля" МК19(М)

Як повідомляє "Мілітарний", дистанційно керований бойовий модуль "Шабля" МК19(М) призначений для використання на автомобілях і наземних дронах.

Основні характеристики:

  • встановлюється на транспортні засоби або роботизовані наземні платформи;
  • управління здійснюють 1–2 особи;
  • сектор горизонтального обстрілу — 165°, кути вертикального наведення — від -5° до +65°, що дає змогу вести прямий, непрямий вогонь і стрільбу із закритих позицій за координатами;
  • включає інтегрований балістичний калькулятор з автоматичним розрахунком поправок на висоту та крен;
  • оператор може додавати цілі на цифрову мапу, система запам’ятовує їх і забезпечує автоматичне перенаведення після зміни цілей;
  • налаштування секторів вогню, вибір режимів стрільби, функція "гарячої пристрілки";
  • оглядова та прицільна камери з цифровим зумом.

ForUA.com нагадує, раніше військове відомство схвалило експлуатацію вітчизняного безпілотника "Волиняка" – бомбардувального гексакоптера для знищення ворожих цілей.

Перші версії цього дрона працюють на фронті з початку повномасштабної війни та знищили сотні одиниць ворожої техніки, укріплень та скупчень противника.

Дрон може скидати боєприпаси для ураження важкоброньованих цілей та доставляти необхідне спорядження на позиції.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ЗСУозброєння та техника
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