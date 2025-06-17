Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів святкує 31-шу річницю: «Пріоритет — сильна українська книга й підтримка галузі у воєнний час», — Ігор Степурін

17 червня Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів (УАВК) відзначає 31-шу річницю з дня заснування. З 1994 року вона стала головним галузевим об’єднанням країни, що нині згуртовує майже 130 видавничих і книжкових компаній.

«За три десятиліття Асоціація збудувала міцну інфраструктуру книжкового ринку та домоглася, щоб українська книга отримала законодавчі й податкові умови, співмірні з європейськими. Сьогодні наші пріоритети — підтримка видавців і книгорозповсюджувачів у складних умовах війни, розширення міжнародної співпраці та захист авторських прав. Ми вдячні кожному члену спільноти, особливо тим, хто нині служить у лавах ЗСУ», — підкреслив виконавчий директор УАВК Ігор Степурін.

За словами Ігоря Степуріна, у 2025 році УАВК зосереджується на відновленні внутрішнього ринку, залученні грантів для видавців, цифровій дистрибуції та посиленні присутності України на міжнародних книжкових форумах. В Асоціації переконані: попри виклики війни, попит на якісну українську літературу зростає, а книжка залишається важливим інструментом культурної стійкості.





У своєму привітанні керівництво Асоціації окремо згадало почесного президента — Олександра Афоніна, який очолював УАВК 28 років і був одним із ключових архітекторів сучасної видавничої системи. Організація також згадала теплим словом засновників організації: Юрія Прилюка, Олександра Цвара, Олександра Полякова, Олександру Коваль, Вячеслава Бусела, Олексія Логвиненка, Ніну Краснооку та Олега Антоненка.



Коротко про УАВК



Дата заснування: 17 червня 1994 р. (перша назва — Українська асоціація недержавних видавництв).



Мета: створення сприятливих умов для роботи видавців і книготорговців та утвердження української книги як чинника культурної й національної самоідентифікації.



Напрями діяльності: лобіювання галузевих законів і податкових пільг, участь у міжнародних книжкових ярмарках, підтримка освітніх програм, захист авторського права та просування молодих авторів.



Міжнародний статус: з 2011 року — постійний член Міжнародної асоціації видавців (IPA).



Керівництво: президент — Артем Біденко (з 21 січня 2025 р.), виконавчий директор — Ігор Степурін.