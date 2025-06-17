Посол Ізраїлю в США Йехієль Лейтер пообіцяв на четвер-п’ятницю "кілька сюрпризів", які затьмарять історію зі зломом пейджерів Хезболли. Що саме має статися — не уточнив.

Ізраїль підготував проти Ірану нову операцію, на тлі якої масовий підрив пейджерів учасників організації "Хезболла" у Лівані в 2024 році видасться "майже простим".

Про це американському телеканалу Merit Street заявив посол Ізраїлю у США Йехіель Лейтер.

"Ми підготували кілька сюрпризів. Коли пил вляжеться, у четвер, у п'ятницю ви побачите кілька сюрпризів, на тлі яких операція з пейджерами видасться майже простою", - сказав Лейтер.

Нагадаємо, що 17 і 18 вересня 2024 року в різних районах Лівану відбулися численні вибухи пристроїв зв'язку, головним чином пейджерів і рацій. За офіційними даними, загинуло 37 осіб, понад 3 тис. отримали поранення. Рух "Хезболла" поклав відповідальність за організацію вибухів на Ізраїль. Пізніше представники керівництва Ізраїлю підтверджували, що операцію було організовано спецслужбами країни.

Ізраїль у ніч на 13 червня розпочав операцію "Повстаючий лев", спрямовану проти іранської ядерної програми. Менш ніж через добу ісламська республіка Іран здійснила атаку у відповідь.