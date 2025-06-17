У Києві після найсмертоноснішої атаки підтверджено загибель 10 людей

Станом на 16:00 в Києві підтверджено загибель 10 людей внаслідок масованої атаки росіян вночі, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами ще можуть бути люди", - написав він у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що внаслідок комбінованої атаки на Київ із застосуванням БпЛА та ракет у вівторок, 17 червня, загинуло 15 людей, 99 постраждали, 59 з них ушпиталено. Ці дані можуть змінюватись, оскільки йде розбір завалів будинку, у який влучила ворожа ракета.

На думку експертів, комбінована ракетно-дронова атака російських збройних сил в ніч з 16 на 17 червня, ймовірно, є найсмертоноснішою атакою на Київ за майже рік, заявила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

За даними місцевої влади, в результаті атаки в Києві загинули щонайменше 14 цивільних осіб і 114 отримали поранення.