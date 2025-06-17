﻿
Свiт

Українське МЗС наполегливо рекомендує українцям залишити території Ізраїлю та Ірану

Українське МЗС наполегливо рекомендує українцям залишити території Ізраїлю та Ірану

У зв’язку із суттєвим погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході МЗС наполегливо рекомендує громадянам України за можливості в найкоротші строки залишити територію Держави Ізраїль та Ісламської Республіки Іран до стабілізації ситуації в регіоні.

Про це повідомляє офіційний сайт МЗС.

Усіх громадян України, які перебувають на території цих країн, закликаємо зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями компетентних органів країн перебування, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та слідувати в укриття, дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу.

Посольство України в Державі Ізраїль та Посольство України в Ісламській Республіці Іран формують евакуаційні списки та розробляють варіанти евакуації громадян. Інформація про можливі шляхи евакуації розміщена на інформаційних ресурсах посольств України в Державі Ізраїль (https://www.facebook.com/share/p/18iJfK5P51/) та Ісламській Республіці Іран (https://www.facebook.com/share/p/1DregPYAJ7/).

Якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, або вашому життю чи здоров’ю є загроза, невідкладно звертайтеся до найближчої закордонної дипломатичної установи України (https://tripadvisor.mfa.gov.ua/), або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-15-88‬, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.

Відомо, що в вівторок, 17 червня, у Тель-Авіві розпочалася евакуація громадян Литви з Ізраїлю. Три автобуси з литовськими, латвійськими та естонськими громадянами вирушили до Йорданії, звідки евакуйованих мають доставити до Вільнюса літаком.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

евакуаціяІзраїльІран
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Нова глава: Сини The Beatles об'єдналися у групі Mantra of the Cosmos
Культура 17.06.2025 12:51:22
Нова глава: Сини The Beatles об'єдналися у групі Mantra of the Cosmos
Читати
Ізраїль ліквідував новопризначеного начальника Генштабу Ірану
Свiт 17.06.2025 12:27:18
Ізраїль ліквідував новопризначеного начальника Генштабу Ірану
Читати
Ранковий дайджест ForUА: Пекельна ніч у Києві, атаки на Одесу та завислі санкції
Дайджест 17.06.2025 12:07:34
Ранковий дайджест ForUА: Пекельна ніч у Києві, атаки на Одесу та завислі санкції
Читати

Популярнi статтi