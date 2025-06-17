Кількість жертв зростає: ще двоє загиблих під завалами в Києві

Кількість жертв внаслідок чергового обстрілу Києва зросла до двох осіб. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на оперативні дані. Тіла загиблих було знайдено під завалами зруйнованих будівель.

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. Інформація щодо постраждалих та масштабу руйнувань уточнюється. Рятувальники продовжують розбирати завали у пошуках можливих уцілілих.

Нагадаэмо, в ніч на вівторок, 17 червня, Київ зазнав чергової масованої атаки з боку Росії із застосуванням безпілотників та ракет. Місто пережило значні руйнування, а кількість жертв зробила цю атаку однією з найтрагічніших для столиці за останній час.