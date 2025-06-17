Ранковий дайджест ForUА: Пекельна ніч у Києві, атаки на Одесу та завислі санкції

17 червня, дайджест новин від редакції ForUА:

Росія вдарила по Києву касетними боєприпасами, їх виявили на столичних Нивках - Кличко.

Поки росіяни вбивають людей, Трамп чекає на підписання угоди — і тому не вводить проти рф санкції.Трамп заявив, що не поспішає з новими санкціями, оскільки спершу хоче побачити, чи буде підписано відповідну угоду.

Трамп достроково покинув саміт G7. Рішення президента США залишити саміт G7 у понеділок ввечері означає, що він пропустить всі заходи вівторка, зокрема двосторонні переговори з президентами України та Мексики.

Комітет ВРУ з питань правоохоронної діяльності рекомендував призначити Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора. Голосування у Парламенті пройде сьогодні, 17 червня. Для призначення необхідно набрати щонайменше 226 голосів.