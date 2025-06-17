﻿
Дайджест

Ранковий дайджест ForUА: Пекельна ніч у Києві, атаки на Одесу та завислі санкції

Ранковий дайджест ForUА: Пекельна ніч у Києві, атаки на Одесу та завислі санкції

17 червня, дайджест новин від редакції ForUА: 

  • Пекельна ніч у Києві: обстріли, пожежі, вибухи, жертви. У ніч проти 17 червня Київ став мішенню однієї з наймасштабніших комбінованих атак з боку Росії. 27 локацій у різних районах столиці опинилися цієї ночі під ворожим вогнем. Серед них житлові будинки, освітні заклади, об’єкти критичної інфраструктури.Рятувальникам вдалося деблокувати людей з підʼїздів, квартир та з-під завалів. За опередньою інформацією, вже 15 загиблих та  115 поранених у Києві.
  • Ворожа атака на Одесу.  Станом на ранок відомо про щонайменше 13 постраждалих. Пошуково-рятувальні роботи тривають — під завалами можуть залишатися люди. 
  • Санкції зависли: ЄС не наважується діяти без США. Спроба Єврокомісії знизити граничну ціну на російську нафту наразі забуксувала через брак єдності серед країн ЄС та відсутність чіткої підтримки з боку Сполучених Штатів, повідомляє Bloomberg. 
  • Росія вдарила по Києву касетними боєприпасами,  їх виявили на столичних Нивках - Кличко.

  • Поки росіяни вбивають людей, Трамп чекає на підписання угоди — і тому не вводить проти рф санкції.Трамп заявив, що не поспішає з новими санкціями, оскільки спершу хоче побачити, чи буде підписано відповідну угоду.

  • Трамп достроково покинув саміт G7. Рішення президента США залишити саміт G7 у понеділок ввечері означає, що він пропустить всі заходи вівторка, зокрема двосторонні переговори з президентами України та Мексики.

  • Комітет ВРУ з питань правоохоронної діяльності рекомендував призначити Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора. Голосування у Парламенті пройде сьогодні, 17 червня. Для призначення необхідно набрати щонайменше 226 голосів.

  • Завтрашній день, в Києві оголошений Днем жалоби, памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю, — Кличко.18 червня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

     

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАсанкціїгенпрокурорТрампатака рф
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Неприпустиме зволікання: чому Трамп не припиняє дружнє «танго» з Путіним
Аналітика 17.06.2025 07:58:10
Неприпустиме зволікання: чому Трамп не припиняє дружнє «танго» з Путіним
Читати
Пекельна ніч у Києві: обстріли, пожежі, вибухи, жертви
Головне 17.06.2025 07:55:59
Пекельна ніч у Києві: обстріли, пожежі, вибухи, жертви
Читати
Фінансова прірва: Маск попередив про крах економіки США
Свiт 17.06.2025 07:22:48
Фінансова прірва: Маск попередив про крах економіки США
Читати

Популярнi статтi