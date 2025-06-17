Уряд готує жорсткі обмеження для дітей

В Україні планують обмежити доступ дітей без обов’язкових щеплень до навчальних та оздоровчих закладів. Відповідний законопроєкт №13367 зареєстровано у Верховній Раді, йдеться на офіційному сайті парламенту.

У документі йдеться про зміни до закону «Про захист населення від інфекційних хвороб». Згідно з проєктом, невакцинованим дітям заборонять відвідувати дитсадки, школи, ліцеї, табори та інші заклади дитячого відпочинку. Альтернативою стане дистанційне, заочне або індивідуальне навчання.

Обмеження не поширюватимуться на дітей із медичними протипоказаннями (як постійними, так і тимчасовими).

Як зазначено в пояснювальній записці, подібна практика вже застосовується в низці країн ЄС, зокрема у Німеччині, Італії, Болгарії та Угорщині. У деяких державах порушення вимог може тягнути за собою фінансові штрафи. Наприклад, у Німеччині батьки можуть сплатити до 2500 євро, якщо їхні діти не мають відповідних щеплень.

Передбачено також механізм документального оформлення відмови: медпрацівник повинен отримати письмову відмову від батьків, а у разі відмови — скласти спеціальний акт.

Уряд наполягає на посиленні заходів імунопрофілактики в умовах погіршення епідемічної ситуації. Згідно з даними МОЗ, лише за перші три місяці 2025 року в Україні зафіксовано 472 випадки кору. Для порівняння: у 2024 році таких випадків було 433, а у 2023 — лише 65.