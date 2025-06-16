Ізраїль попередив, а потім завдав удару по будівлі іранського державного телеканалу, який потрапив до прямого етеру

Ізраїльські війська вдарили по офісу іранського державного мовника IRIB у Тегерані. Це сталося, коли ведуча саме вела етер зі студії.

Про це пишуть Al Jazeera , Al Arabiya та Jerusalem Post .

Ізраїльський удар перервав трансляцію телеканалу IRIB, який є найпопулярнішим у країні через те, що іноземні канали заборонені в Ірані.

Тоді в етері була Сахар Емамі — одна з найвідоміших телеведучих у країні. За мить до атаки вона сказала: «Слухайте, те, що ви чуєте, — це звук агресора. Ви чуєте звук агресора, який атакує правду».

Відтоді трансляція на каналі повернулися до звичайного режиму.

Удар стався після попередження міністра оборони Ізраїлю Ісраеля Каца, який заявив: «Рупор іранської пропаганди та підбурювання ось-ось зникнуть. Розпочалася евакуація мешканців навколишніх районів».

Ізраїльські військові також попередили мешканців північного третього округу Тегерана про намір атакувати та закликали евакуюватися.

Зона, позначена для евакуації, є престижною частиною іранської столиці, де розташовані щонайменше чотири лікарні та медичні центри, велика будівля поліції та державний мовник IRIB.

Там також розташовані кілька посольств, зокрема Катару, Оману та Кувейту, а також офіси ООН і бюро Agence France-Presse.

Що відбувається на Близькому Сході?

У ніч проти 13 червня ізраїльська армія почала воєнну операцію проти ядерної програми Ірану, яку назвали Rising Lion («Повстання лева»). За даними ізраїльських військових, до бомбардувань залучили близько 200 винищувачів.

Як повідомляли військові Ізраїлю, вони вразили об’єкт зі збагачення урану в місті Натанз. Зазначалось, що пошкоджено підземний комплекс, де розміщені центрифуги та інша інфраструктура. Іран підтвердив пошкодження та зазначив, що зараз вивчає масштаби збитків.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що наразі навколо ядерного об’єкта в Натанзі «підвищеного рівня радіації» не зафіксовано. Він закликав сторони виявити «максимальну стриманість», аби уникнути ескалації.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у напрямку Ізраїлю. Водночас джерело у службах безпеки Ірану в коментарі інформаційному агентству Fars заперечило запуск дронів.

Президент США Дональд Трамп розповів, що він знав про намір Ізраїлю вдарити по Ірану, але заперечив, що Вашингтон брав у цьому участь. Він також закликав Іран укласти ядерну угоду.