Трамп виступив проти плану Ізраїлю вбити верховного лідера Ірану, - ЗМІ

Президент Дональд Трамп виступив проти ізраїльського плану вбивства верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, за даними двох джерел, на тлі триваючих хвиль ударів між Ізраїлем та Іраном, оскільки президент США публічно і приватно ясно дає зрозуміти, що він вважає за краще тримати Сполучені Штати подалі від сутичок.

У минулі вихідні один високопоставлений американський чиновник сказав CNN, що ізраїльтяни мали можливість вбити верховного лідера Ірану. США повідомили Ізраїлю, що Трамп виступає проти цього плану, сказав високопоставлений чиновник, і план не був виконаний. Трамп прагне до деескалації, побоюючись загрузнути в іншій близькосхідній війні і дуже налаштований на зміну політики своєї партії.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив у неділю вранці, що є "так багато неправдивих повідомлень про розмови, які ніколи не відбувалися, і я не збираюся вдаватися в це", коли його запитали про повідомлення про план Брета Байєра на Fox News в "Спеціальному звіті". Прессекретар Нетаньягу сказав CNN, що повідомлення про те, що Трамп відкинув ізраїльський план, є "фейковими".

Навіть коли конфлікт загострився, представники адміністрації дали зрозуміти, що вони відкриті для продовження ядерних переговорів з Іраном, сподіваючись, що, незважаючи на незначні шанси, вони зможуть врятувати мирне рішення.

Джерела, знайомі з цим питанням, кажуть, що Ізраїль говорив зі США про можливе підвищення рівня його участи, хоча один ізраїльський чиновник попередив, що ці розмови ще не включали "практичні" обговорення більш дрібних деталей. І хоча Трамп сподівається уникнути тривалого конфлікту, який може ще більше дестабілізувати Близький Схід, дехто в адміністрації визнає, що американська військова допомога може допомогти Ізраїлю швидше завершити свої цілі.

«Ми до цього не причетні. Можливо, ми можемо втрутитися. Але ми в цей момент не причетні", - сказав Трамп в інтерв'ю ABC News в неділю вранці.

Конкурентні інтереси створили складну динаміку для президента, який прагне виконати свою обіцянку принести мир у проблемні регіони світу.

Після того, як Ізраїль розпочав свою першу атаку рано-вранці в п'ятницю, США запропонували оборонну підтримку Ізраїлю, перехопивши натиск іранських репресій.

Але Трамп не зміг приєднатися до ізраїльської армії в її спробах демонтувати ядерні об'єкти Ірану, протистоячи тиску з боку колег-республіканців, щоб приєднатися до боротьби.

Він заявив у своєму пості в соціальних мережах, що вважає, що конфлікт "повинен закінчитися", оскільки він продовжує сподіватися на переговорну угоду, яка обмежить ядерні амбіції Тегерана, навіть після того, як заплановані переговори в Омані між США та іранськими переговорними групами були скасовані.

На карту поставлена обіцянка Трампа діяти як глобальний миротворець або, як він сказав своєму інавгураційному натовпу в січні, «принести новий дух єдности у світ, який був розлючений, жорстокий і абсолютно непередбачуваний».

Ця обіцянка вже була перевірена його нездатністю покласти край конфлікту в Україні і припиненням зусиль щодо припинення бойових дій в Газі. Тепер, коли нова точка спалаху загрожує вийти з-під контролю, Трамп намагається обмежити участь США.

"США не мали нічого спільного з нападом на Іран сьогодні ввечері", - написав Трамп в соцмережі Truth Social в суботу на тлі нового раунду нападів в регіоні.

"Якщо нас атакують у будь-якому вигляді з боку Ірану, то вся сила і міць США буде використана. Збройні сили обрушаться в таких масштабах, яких ніколи раніше не бачили. Однак ми можемо легко укласти угоду між Іраном та Ізраїлем і покласти край цьому кривавому конфлікту!!!"

Пост надіслав повідомлення про те, що лінія Трампа для більш безпосередньої участи в нападах Ізраїлю буде нападом на американські об'єкти або персонал в регіоні. Крім того, роль США в конфлікті в значній мірі була оборонною.

Очікується, що ізраїльська операція проти Ірану займе "тижні, а не дні" і вона просувається вперед з неявним схваленням США.

"Адміністрація Трампа твердо вірить, що це можна вирішити шляхом продовження переговорів з США", - сказав чиновник, додавши, що США не збираються направляти Ізраїль робити що-небудь, крім як захищати себе.

Американські військові планувальники вже давно підготували варіанти спільних американсько-ізраїльських дій проти іранських об'єктів, якщо президент США в кінцевому підсумку вирішить спробувати знищити іранські ядерні об'єкти, деякі з яких поховані глибоко під землею.

У Білому домі, як і раніше, існує сильний скептицизм щодо подальшої участі в конфлікті, за словами кількох чиновників, знайомих з цим питанням.

Трамп, як і раніше, стурбований тим, щоб втягнутися у війну, яку він не почав і не хотів уникати, і гостро усвідомлює складну політику в грі, сказали ці чиновники.

Хоча він публічно застеріг Ізраїль від нападу на Іран напередодні п'ятничних ударів, він сказав, що підтримує зусилля і добре розуміє, що це планується.