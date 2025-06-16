У МОЗ розповіли про державну програму зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців

Військові (жінки і чоловіки) можуть безоплатно зберегти свої репродуктивні клітини. Така державна програма захищає репродуктивні права наших захисників і захисниць і дозволяє їм стати татом чи мамою у майбутньому, попри всі ризики, які несе війна.

Детальніше про те, як працює програма із кріоконсервації — розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.

У МОЗ зазначили, що така послуга доступна військовослужбовцям ЗСУ та працівникам інших структур, які беруть участь у бойових діях або здійснюють заходи з національної безпеки

У державному бюджеті на 2025 рік для реалізації програми забору та зберігання репродуктивних клітин закладено 190 мільйонів гривень.