ВПС Ізраїлю знищили третину іранського ракетного арсеналу

ВПС Ізраїлю минулої ночі завдали масованих авіаударів по близько 100 військових об'єктах у центральній частині Ірану, заявивши про знищення приблизно третини іранських ракетних установок.

В операції було задіяно близько 50 бойових літаків і дронів, які, як повідомляється, вразили склади ракет, пускові установки балістичних ракет, а також штаби, де перебували ракетні розрахунки, що готувалися до запуску по Ізраїлю.

За інформацією прес-служби Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), під час цих атак було знищено понад 20 ракет за лічені хвилини до їхнього передбачуваного запуску по ізраїльській території. В одному з випадків ізраїльські ВПС виявили ракетну групу, яка намагалася запустити ракети класу «земля-земля» по Ізраїлю, і в режимі реального часу завдали удару, знищивши як розрахунок, так і ракети.

Від початку операції, як стверджує ЦАХАЛ, було знищено понад 120 ракетних установок, що становить приблизно третину від загальної кількості пускових установок Ірану.