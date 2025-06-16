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Ранковий дайджест ForUА: зустріч Зеленського і Трампа, трагедія в Індії, новий генпрокурор, MI6 очолить жінка

Ранковий дайджест ForUА: зустріч Зеленського і Трампа, трагедія в Індії, новий генпрокурор, MI6 очолить жінка

16 червня, дайджест новин від редакції ForUА: 

  • Зеленський та Трамп зустрінуться на G7 на тлі "мирного плану.

  • На війні загинув український актор театру й кіно Юрій Феліпенко. Юрій долучився до лав Збройних сил України у квітні 2024 року. Він служив у 429 окремому полку безпілотних систем «Ахіллес».

  • Північна Корея втратила понад 50% своїх військових у Курській області.

  • У США затримали підозрюваного у вбивстві двох депутатів від Демократичної партії в Міннесоті,WSJ.

  • Ізраїль за дві доби зробив те, що Росія не змогла за 3,5 роки війни в Україні.

  • Іран здійснив нову ракетну атаку на Ізраїль. Клькість загиблих внаслідок нічної атаки Ірану зросла до восьми осіб, постраждали — 287. 

  • З початку повномасштабної війни країни ЄС сплатили росії понад 200 млрд євро за паливо, FT. 

  • Політична бомба: Румунія знову заговорила про об’єднання з Молдовою.

  • В Індії обвалився залізничний міст: відомо про двох загиблих та 32 поранених. Трагедія сталася в туристичному районі індійського штату Махараштра. Там обвалився залізничний міст через річку.

  • Зеленський запропонував Раді призначити новим генпрокурором Руслана Кравченка.Кравченко — колишній очільник Київської ОВА та голова Державної податкової служби України. 

  • Росія незаконно транспортує нафту біля Греції, уникаючи санкцій, — ГУР. Від липня 2024 року цю діяльність здійснює танкер типу «Афрамакс» з номером ІМО 9247443, який не має західного страхування. 

  • Вперше в історії британської зовнішньої розвідки на посаду керівника MI6 призначено жінку: восени новою головою служби стане 47-річна офіцерка Блейз Метревелі.

  • Макрон розкритикував ідею посередництва путіна між Ізраїлем та Іраном, — The Times of Israel. "Я не вважаю, що рф, яка бере участь у війні високої інтенсивності й систематично порушує Статут ООН, може виступати в ролі посередника" - зазначив Макрон.

     

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ІранТрампкерівник MI6
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