Ранковий дайджест ForUА: зустріч Зеленського і Трампа, трагедія в Індії, новий генпрокурор, MI6 очолить жінка

16 червня, дайджест новин від редакції ForUА:
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Зеленський та Трамп зустрінуться на G7 на тлі "мирного плану.
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На війні загинув український актор театру й кіно Юрій Феліпенко. Юрій долучився до лав Збройних сил України у квітні 2024 року. Він служив у 429 окремому полку безпілотних систем «Ахіллес».
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Північна Корея втратила понад 50% своїх військових у Курській області.
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У США затримали підозрюваного у вбивстві двох депутатів від Демократичної партії в Міннесоті, — WSJ.
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Ізраїль за дві доби зробив те, що Росія не змогла за 3,5 роки війни в Україні.
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Іран здійснив нову ракетну атаку на Ізраїль. Клькість загиблих внаслідок нічної атаки Ірану зросла до восьми осіб, постраждали — 287.
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З початку повномасштабної війни країни ЄС сплатили росії понад 200 млрд євро за паливо, — FT.
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Політична бомба: Румунія знову заговорила про об’єднання з Молдовою.
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В Індії обвалився залізничний міст: відомо про двох загиблих та 32 поранених. Трагедія сталася в туристичному районі індійського штату Махараштра. Там обвалився залізничний міст через річку.
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Зеленський запропонував Раді призначити новим генпрокурором Руслана Кравченка.Кравченко — колишній очільник Київської ОВА та голова Державної податкової служби України.
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Росія незаконно транспортує нафту біля Греції, уникаючи санкцій, — ГУР. Від липня 2024 року цю діяльність здійснює танкер типу «Афрамакс» з номером ІМО 9247443, який не має західного страхування.
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Вперше в історії британської зовнішньої розвідки на посаду керівника MI6 призначено жінку: восени новою головою служби стане 47-річна офіцерка Блейз Метревелі.
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Макрон розкритикував ідею посередництва путіна між Ізраїлем та Іраном, — The Times of Israel. "Я не вважаю, що рф, яка бере участь у війні високої інтенсивності й систематично порушує Статут ООН, може виступати в ролі посередника" - зазначив Макрон.