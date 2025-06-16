Іран здійснив нову ракетну атаку на Ізраїль: є загиблі та поранені

Під ударом опинилися великі міста, включаючи Хайфу, Тель-Авів та його передмістя, повідомляє Армія оборони Ізраїлю. Сирени повітряної тривоги також лунали у Єрусалимі.

На жаль, ця атака не обійшлася без жертв та значних пошкоджень. За даними організації "Маген Давид Адом", кілька людей отримали легкі поранення, а в місцях влучань виникли пожежі.

Найбільш трагічні наслідки були зафіксовані у місті Петах-Тіква, де іранська ракета влучила у житловий будинок, спричинивши пожежу та призвівши до загибелі трьох людей.

В інших центральних районах Ізраїлю ракети влучили у два багатоквартирні будинки. Двоє осіб отримали поранення середньої тяжкості, а десять – легкі. Медичний центр "Іхілов" у Тель-Авіві повідомив про чотирьох госпіталізованих зі стану від легкого до помірного. У районі Тель-Авіва під назвою Буш-Дан влучання у житловий будинок призвело до евакуації 20 поранених.

Загальна кількість госпіталізованих в Ізраїлі, за даними видання Ynet, зросла до 29 осіб.

Іранські удари також завдали значної шкоди інфраструктурі. Ізраїльська електрична корпорація повідомила про пошкодження місцевої електромережі у центральній частині країни. Бригади вже працюють над усуненням небезпеки ураження електричним струмом через пошкоджені проводи та відновленням електропостачання.

У прибережному місті Хайфа вибухи пошкодили будівлі та спричинили загоряння інфраструктури. Небо над нафтопереробним заводом було освітлене під час ракетного обстрілу, а будівлі та інфраструктура спалахували при влучанні ракет.