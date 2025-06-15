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Іран заявив, що готовий відмовитися від ядерної зброї, але не від своїх "прав" на неї

Іран заявив, що готовий відмовитися від ядерної зброї, але не від своїх "прав" на неї

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран відкритий до ядерної угоди, яка б гарантувала, що він не зможе отримати атомну зброю, але не погодиться відмовитися від своїх "прав". Про це повідомляє агентство AFP, посилаючись на його заяву.

– Ми готові до будь-якої угоди, спрямованої на те, щоб Іран не прагнув до створення ядерної зброї, – сказав Арагчі іноземним дипломатам.

Водночас він додав, що Тегеран не прийме жодної угоди, яка "позбавляє Іран його ядерних прав".

Крім того Арагчі пояснив атаки Ізраїлю на його країну тим, що Тель-Авів, за його словами, мав на меті "зірвати" ядерні переговори Ірану зі Сполученими Штатами.

Він сказав, що влада Ізраїлю “не хоче ніякої угоди з ядерного питання” та, за його словами, “не прагне до дипломатії”.

ForUA.com нагадує, в ніч на 13 червня Ізраїль здійснив удари по об’єктах в Ірані, пов’язаних із ядерною програмою. У Тель-Авіві заявили, що так намагаються не допустити того, щоб Тегеран отримав ядерну зброю.

Після цього глава МЗС Оману Бадр аль-Бусаїді, який є посередником у переговорах між США та Іраном, заявив, що черговий етап перемовин між двома країнами щодо іранської ядерної програми, які були заплановані на неділю в столиці Маскаті, не відбудеться.

Після цього президент США Дональд Трамп закликав Іран повернутися до укладання ядерної угоди, заявивши, що він давав Тегерану шанс укласти угоду, попереджаючи про можливі наслідки.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Іранядерна угода
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