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Росіяни атакували офіси американського Boeing, – FT

Росіяни атакували офіси американського Boeing, – FT

Нещодавній ракетний обстріл Києва спричинив значні пошкодження будівлі американської компанії Boeing. Як повідомляє Financial Times, з посиланням на фотодокази та шість джерел, зокрема представників Boeing, українських посадовців і керівника Американської торгової палати в Україні, йдеться про, ймовірно, цілеспрямовану атаку на офіс корпорації.

Інцидент стався в ніч на 9 червня або вже в ніч на 10-те — джерела надають різні дані щодо дати запуску російських ракет. Утім, точний день удару залишається неясним.

За словами заступника директора з українських операцій Boeing Андрія Корягіна, попри руйнування будівлі, робота компанії не зупинялася. У компанії також підтвердили, що працівники не постраждали.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в коментарі Financial Times зазначив, що удари по американських компаніях в Україні свідчать про зневагу російської влади до мирних ініціатив США. Він підкреслив, що подібні атаки демонструють необхідність активної участі Вашингтона у забезпеченні безпеки України та Європи загалом.

Пошкодження офісу Boeing стало частиною масштабнішої кампанії РФ проти критичної інфраструктури України. Серед цілей — заводи, електростанції, трансформаторні підстанції та об’єкти військового виробництва. Українські чиновники вважають ці удари спробами зірвати виробництво та ремонт озброєння.

Boeing, одна з провідних американських аерокосмічних корпорацій, присутня в Україні вже багато років. Компанія має тісну співпрацю з авіабудівним підприємством "Антонов". Зокрема, на початку 2024 року представники обох сторін зустрічалися з міністром оборони України для обговорення спільних проєктів.

Як повідомив президент Американської торгової палати Енді Гундер, навіть у період повномасштабної війни штат Boeing в Україні перевищував тисячу осіб. Інший представник компанії зазначив, що Boeing продовжує набір нових працівників у країні.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в Україніагресія рф
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