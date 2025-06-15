Фіцо закликав ЄС відкласти голосування за антиросійські санкції

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо дав розпорядження міністрові закордонних справ Юраю Бланару звернутися до Євросоюзу з проханням відкласти розгляд нового пакета санкцій проти росії. Про це повідомляє словацьке видання Denník N.

Очікується, що голосування щодо чергових обмежень відбудеться у середу, 18 червня. За словами Фіцо, Словаччина вимагає спершу обговорити питання, пов’язані з постачанням російського газу, зокрема гарантії щодо стабільності цін і наявності ресурсу для домогосподарств.

Ми хочемо попросити, щоб санкції поки не розглядали, а спочатку розв’язали газове питання, — заявив глава уряду. Він також додав, що Словаччина не має страждати через ситуацію в Україні.

Нагадаємо, минулого тижня словацький парламент ухвалив резолюцію, у якій закликав уряд не підтримувати нові санкції або торговельні обмеження проти рф у рамках міжнародних організацій. У документі йдеться про те, що санкційна політика спричиняє зростання цін на енергоносії, порушення ланцюгів постачання та негативно впливає на економіку словацького бізнесу.

Перед березневим самітом Європейської ради Фіцо вже заявляв, що Словаччина не надаватиме Україні фінансової чи військової підтримки. Крім того, Братислава закликала включити до висновків саміту пункт про відновлення транзиту газу через Україну до Словаччини та країн Західної Європи.

У травні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що ЄС може переглянути фінансування Словаччини з бюджету блоку, якщо країна й надалі відхилятиметься від спільної позиції.