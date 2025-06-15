Іранців просять терміново залишити райони поблизу військової інфраструктури

Рятувальники працюють на місці вибуху після ізраїльського удару в Тегерані, Іран, п’ятниця, 13 червня 2025 року

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оприлюднила термінове звернення до громадян Ірану із закликом залишити райони поблизу військових об'єктів.

Попередження було опубліковане перською мовою в соціальній мережі X.

У повідомленні йдеться, що особи, які перебувають на території або поруч із підприємствами, пов’язаними з виробництвом зброї, повинні негайно покинути ці зони та утримуватися від повернення до окремого розпорядження. В ЦАХАЛ попередили, що присутність поблизу військової інфраструктури несе пряму загрозу життю.

Це звернення адресоване громадянам Ірану. Попри те, що Тегеран не надає попереджень перед атаками, ми свідомо повідомляємо мирних жителів, навіть якщо це позбавляє нас ефекту раптовості, — зазначили в Армії оборони Ізраїлю, наголосивши, що інформацію поширюють кількома каналами і саме перською мовою.

Раніше ЦАХАЛ повідомив про завершення масштабної серії ударів по об'єктах у Тегерані, які, за даними Ізраїлю, мають стосунок до іранської ядерної програми.