СБУ: На Рівненщині затримали підозрюваного в підготовці ракетних ударів

Служба безпеки України затримала 24-річного мешканця Рівненської області, якого підозрюють у зборі координат для ударів по аеродромах та складах Збройних сил України. За даними слідства, дії чоловіка кваліфіковано як державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Про це повідомили на офіційному сайті СБУ.

Як зазначається, затримання відбулося під час спецоперації на території Рівненщини. За даними правоохоронців, зловмисник збирав інформацію для підготовки повітряних атак на оперативні аеродроми та логістичні склади Сил оборони.

СБУ встановила, що чоловік був завербований дистанційно кадровим співробітником центрального апарату ФСБ рф Іллею Кудрявцевим. За інформацією слідства, підозрюваний вийшов на контакт із представниками російських спецслужб через Telegram-канали, де шукав "швидкий заробіток". Після вербування він отримав від куратора інструкції щодо пошуку військових об’єктів, уточнення їх розташування та передачі координат.

Щоб виконати завдання, підозрюваний встановив у власному авто приховану камеру, на яку знімав переміщення в районах розташування українських військових.

Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому оголосили підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.