Нова тактика окупантів: замість розпорошених атак росіяни тепер завдають концентрованих ударів

Останні тижні Росія значно активізувала повітряні атаки проти України, запускаючи до 500 дронів і ракет за одну ніч та змінюючи тактику ударів.

Тепер атаки не лише масштабніші та частіші - вони стали більш концентрованими й складнішими для відбиття, оскільки безпілотники літають на великих висотах, недосяжних для кулеметів, повідомляє CNN.

"Останнім часом вони літають як рій, який не зупиняється протягом трьох або чотирьох годин. Вибухи прямо за вікнами", - розповіла мешканка Києва Христина Решетник.

За підрахунками CNN, протягом останніх чотирьох тижнів Росія здійснила сім найбільших атак із використанням дронів. Аналітик з російського напрямку Інституту вивчення війни Крістіна Гарвард заявила, що Москва нині може виробляти близько 2700 ударних дронів Shahed щомісяця, а також до 2500 безпілотників-приманок.

"Ці цифри дають змогу Росії частіше запускати понад 300 або навіть 400 безпілотників усього за одну ніч", - зазначила вона.

Гарвард також додала, що приманки Росія адаптувала так, що їх майже неможливо відрізнити від справжніх цілей.

"Отже, або українські сили витрачають час на те, щоб ідентифікувати хибні цілі, або витрачають дорогоцінні ресурси, збиваючи їх. У будь-якому разі, це допомагає російським ракетам і "Шахедам" - з їхнім великим корисним навантаженням - оскільки в них є шанс дістатися до своїх цілей", - зазначив він.

Колишній чиновник Міноборони України Олексій Мельник зауважив, що замість розпорошених атак росіяни тепер завдають концентрованих ударів, що дозволяє досягати максимального результату: "максимального ефекту, як кінетичного, так і психологічного".

Боєць української ППО Юрій Чумак у розмові з CNN підтвердив, що ситуація в повітрі суттєво змінилася.

"Безпілотників стало набагато більше. Це об'єктивний факт. І, звичайно, чим їх більше, тим складніше з ними боротися", - сказав він.

Чумак пояснив, що раніше дрони запускали на низьких висотах, щоб уникнути виявлення.

"Час реагування був дуже коротким, тому що ми виявляли його тільки тоді, коли він був близько", - наголосив він.

Але тепер, за словами Чумака, безпілотники літають на висоті від 2 до 5 км:

"Ми бачимо їх усі. Радари можуть відстежувати їх. Але збивати їх із кулеметів стало неможливо".

Через це Україна змушена використовувати ракети, кількість яких обмежена. Водночас Мельник наголосив, що ефективність української ППО залишається високою.

"Навіть зараз перехоплюється близько 80% безпілотників. Кілька місяців тому цей відсоток становив близько 95. Але ми бачимо вплив Росії, яка збільшує кількість безпілотників і змінює тактику", - розповів він.