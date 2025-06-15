На заводі в Татарстані виникла пожежа після ударів безпілотниками

Місто Єлабуга в російській республіці Татарстан опинилося під атакою дронів. Після цього там фіксують загоряння.

Про це пише низка російських Telegram-каналів, зокрема Astra.

У місцевих чатах стверджують, що під ударом міг бути завод «Алабуга», де виготовляють дрони типу Shahed. На відео, яке оприлюднили в мережі, видно дим, що здіймається, як стверджується, з місць поблизу заводу.

Раніше місцеві моніторингові канали попереджали про небезпеку ударів безпілотників. На відео також потрапили самі дрони.

Зазначимо, російську Єлабугу вже не раз атакували дрони. Уперше це сталося у квітні 2024 року: тоді атаку організувало Головне управління розвідки Міноборони України. У цьому році Єлабуга була під ударом у квітні і в травні.