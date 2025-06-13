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Два есмінці США рухаються на схід Середземного моря, – AP

Два есмінці США рухаються на схід Середземного моря, – AP

Сполучені Штати Америки перекидають свої збройні сили ближче до Близького Сходу у відповідь на нещодавню атаку Ізраїлю території Ірану, яка може спричинити ескалацію з боку Тегерана.

Про це інформує агентство Associated Press, посилаючись на джерела серед американських військових високопосадовців.

За їхніми даними, Військово-морські сили США дали вказівку есмінцю USS Thomas Hudner вирушити у напрямку східної частини Середземного моря. Інший американський есмінець також отримав наказ рухатися вперед, щоб бути у бойовій готовності, якщо Білий дім звернеться з відповідним запитом.

Один з представників оборонного відомства США зазначив, що президент Дональд Трамп провів екстрену нараду з членами Ради національної безпеки США з метою аналізу поточної ситуації та напрацювання подальших рішень.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ВМС СШАБлизький Схід
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