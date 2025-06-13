Мету ударів по Ірану назвав ЦАХАЛ

Ізраїль сьогодні вранці розпочав масштабну військову операцію під кодовою назвою "Ам Калбіа" ("Народ як лев"), спрямовану на усунення іранської ядерної загрози. Про це повідомило Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Військовий кабінет Ізраїлю провів екстрене засідання у підземному командному центрі, де було ухвалено рішення про превентивний удар.

Деталі початкового удару та підготовка до тривалої операції

"У рамках початкового удару було атаковано десятки військових цілей у різних районах Ірану: об'єкти військового командування, командні центри, військові об'єкти, штаби та ядерні об'єкти", – йдеться у заяві ЦАХАЛ.

Зазначено, що сирени, які пролунали по всій країні, не були пов'язані з ракетними ударами, а призначалися для приведення населення в готовність до можливого обстрілу найближчим часом. Армія готується до операції, яка, за прогнозами, може тривати щонайменше кілька днів. Очікуються інтенсивні обстріли з боку Ірану у відповідь. Ізраїльська сторона наголосила, що "після завершення операції ядерної загрози більше не буде".

Надзвичайний стан та заходи безпеки в Ізраїлі

У зв'язку з початком військових дій, міністр оборони Ізраїлю Ісраїль Кац оголосив надзвичайний стан у тилу по всій країні. Для жителів Ізраїлю скасовано навчання, роботу підприємств та масові зібрання.

"Відповідно до повноважень, наданих Законом про цивільну оборону, я щойно підписав спеціальний наказ про введення режиму надзвичайного стану в тилу на всій території Держави Ізраїль. Слід дотримуватися вказівок команди тилу та місцевої влади і залишатися в захищених приміщеннях", – заявив міністр оборони.

Реакція Ірану та міжнародний контекст

За повідомленнями іранських ЗМІ, Іран також закрив свій повітряний простір, піднявши в повітря винищувачі одразу після запуску ізраїльських ракет.

Цей превентивний удар Ізраїлю стався на тлі попередніх повідомлень Wall Street Journal, що Ізраїль готовий завдати військового удару по Ірану найближчими днями, якщо Тегеран відхилить пропозицію США щодо обмеження своєї ядерної програми.

Міжнародна спільнота з острахом спостерігає за розвитком подій, побоюючись подальшої ескалації конфлікту в регіоні.