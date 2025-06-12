Результати дослідження ООН мають стулити писки критикам присутності українців у Польщі

Цікаво, що розмір військової допомоги Польщі Україні з верхом (у вісім разів) компенсує вплив українців на розвиток економіки Українці в Польщі додали 100 мільярдів злотих до польського ВВП у 2024 році. За 3 роки це у 8 разів більше, ніж Польща витратила на всю допомогу Україні. Про це пише Postpravda.info.

Після трьох років перебування в Польщі українці суттєво вплинули на зростання польської економіки. Згідно з новим дослідженням «Аналіз впливу українських біженців на економіку Польщі», проведеним компанією Deloitte на замовлення УВКБ ООН (Агентства ООН у справах біженців), у 2023 році українці допомогли згенерувати 1,37% ВВП Польщі, а у 2024 році — вже 2,7% валового внутрішнього продукту країни.

У межах дослідження також було підраховано обсяг витрат Польщі на соціальну, житлову, медичну, військову та гуманітарну допомогу Україні. Отримані цифри порівняли з внеском українських біженців у польський бюджет за період 2022–2025 років.

Результати дослідження можуть стати несподіванкою для багатьох, особливо для тих, хто критикує присутність українців у Польщі. Висновки однозначно свідчать про позитивний вплив українських громадян на польську економіку.

Згідно зі звітом, українці в Польщі позитивно впливають на економіку країни, швидко інтегруючись у ринок праці. Станом на сьогодні 69% українських біженців працездатного віку вже працевлаштовані — це лише трохи менше, ніж серед поляків (75%).

У дослідженні підкреслюється, що вихід українців на польський ринок праці не спричинив негативних економічних наслідків — зокрема, не викликав зростання безробіття чи зниження реальної заробітної плати. Навпаки — присутність українців сприяла зростанню зайнятості серед поляків та підвищенню продуктивності праці в польських компаніях.

Усі зібрані докази вказують на те, що, доки українські біженці залишаються в Польщі, вони й надалі чинитимуть позитивний економічний вплив, який суттєво переважає обсяг наданої їм підтримки.

«Ті, хто вважає, що біженці є тягарем для економіки, мають подумати ще раз. Дозволивши українським біженцям одразу працювати та відкривати малі бізнеси після втечі від російської агресії, Польща збільшила свій ВВП у 2024 році на — ні багато ні мало — 2,7%», — наголосив Кевін Дж. Аллен, представник УВКБ ООН у Польщі.

Українці в Польщі працюють там, де відмовляються працювати самі поляки

Багато українських біженців у Польщі змушені виконувати роботу, яка не відповідає їхній освіті чи кваліфікації. Згідно з даними звіту, лише третина з тих, хто має вищу освіту, обіймає посади, що вимагають університетського диплому. Решта — часто працює на менш кваліфікованих роботах, яких уникають громадяни Польщі.

Цю ситуацію частково пояснює те, що деякі регульовані професії в Польщі вимагають польського громадянства. Тож навіть маючи відповідну професійну підготовку та сертифікацію, українці стикаються з бар’єрами у працевлаштуванні за фахом. Багатьом доводиться повністю змінювати професійний шлях або починати кар’єру з нуля.

Економічний ефект від присутності українців продовжить зростати — прогноз Deloitte

За моделлю Deloitte D.Climate, економічний внесок українських біженців уже в перший рік їхнього масового виходу на польський ринок праці — у 2022-му — підвищив реальний ВВП країни на 1,5%. У 2023 році цей показник зріс до 2,3%, а у 2024 році — до 2,7%, що еквівалентно приросту ВВП на 98,7 мільярда злотих.

Прогноз також вказує, що у довгостроковій перспективі, до 2030 року, цей вплив може досягти 3,2% ВВП. Такий ріст стане можливим завдяки набуттю українцями нових навичок, адаптованих до польського ринку, а також за умови інвестицій у відновлення балансу між капіталом і робочою силою.

При цьому аналітики зазначають: додатковий приплив працівників може посилити конкуренцію на ринку праці, що тимчасово створює тиск на зростання безробіття та зниження реальних зарплат. Утім, підвищення продуктивності в 2022–2024 роках практично нівелює цей ефект. А в довгостроковій перспективі, до 2030 року, сукупна присутність українських біженців сприятиме зниженню рівня безробіття на 0,1 відсоткового пункту та зростанню реальної заробітної плати на 0,24%.

Українці в Польщі та підтримка України: цифри, що вражають

Ще більш вражаючою виглядає фінансова картина, якщо порівняти економічний внесок українців у польський бюджет із масштабами гуманітарної та військової допомоги, яку Варшава надала Україні за останні три роки.

У 2024 році лише завдяки праці українських біженців до бюджету Польщі було додано майже 100 мільярдів злотих — це приблизно 25 мільярдів доларів США. На тлі обсягів наданої допомоги ця цифра свідчить про те, що присутність українців не лише не є тягарем, а й приносить реальні дивіденди польській економіці.

У період з 2022 року по 10 червня 2025 року Польща надала Україні гуманітарну й військову допомогу на загальну суму близько 2,3 мільярда доларів США. Однак це приблизно в десять разів менше, ніж обсяг ВВП, згенерованого українцями, які проживають у Польщі. Таким чином, за останні три роки економічна вигода для Польщі є суттєво більшою, ніж усі здійснені витрати.

Що стосується соціальної підтримки українських біженців, то загальні витрати Польщі на соціальні виплати, житло та медичні послуги також є нижчими за внесок українців у ВВП. У 2022 році на загальну допомогу було виділено близько 9,4 мільярда злотих, ще 11 мільярдів — через програми «500+» та «Добрий старт». У 2023 році ця сума скоротилася до 8 мільярдів злотих, а у 2024 році та в першому кварталі 2025 року — до 2,7 мільярда.

У підсумку, з березня 2022 року до червня 2025 року Польща витратила на підтримку біженців з України 31,1 мільярда злотих. Якщо додати ще 9,2 мільярда злотих на військову та гуманітарну допомогу Україні, загальна сума становитиме 40,3 мільярда злотих.

Це лише 40,84% тієї суми, яку українці додали до бюджету Польщі тільки за 2024 рік. Іншими словами, лише за один рік Польща отримала приблизно на 60% більше економічної вигоди, ніж витратила на допомогу Україні й біженцям разом узятим.

Якщо детальніше проаналізувати суми, які українці принесли до польського бюджету з 2022 року, то масштаби їхнього внеску стають ще очевиднішими. Упродовж 2022–2025 років українські громадяни, які проживають і працюють у Польщі, згенерували для польської економіки приблизно 328,6 мільярда злотих ВВП.

Водночас усі витрати Польщі на підтримку біженців та допомогу Україні за цей період — 40,3 мільярда злотих — становлять лише 12,26% цієї суми. Тобто економічна вигода, яку отримала Польща, перевищує вкладені кошти на 87,74%.