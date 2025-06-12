Російські родичі розшукують понад 100 тисяч своїх вояків, які зникли безвісти в Україні

В Україну надійшло понад 100 тисяч 324 звернення від російських родин.

Вони стосуються зниклих безвісти солдатів РФ. І ця цифра значно менша за реальну кількість окупантів, доля яких залишається невідомою. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Від початку повномасштабної війни в Україні влада РФ повністю ігнорує втрати особового складу та велику кількість зниклих безвісти серед своїх військовослужбовців. Росіяни змушені самостійно розшукувати своїх рідних і звертатися до проєкту «Хочу найти». Так, у травні 2025 року до проєкту надійшла рекордна за весь час кількість заявок — 12 320.

Використовуючи надану в межах проєкту інформацію, родичі отримують змогу підтвердити статус полоненого або загиблого та вимагати від своєї влади проведення обмінів.

Зазначається, що від початку роботи «Хочу найти» у січні 2024 року було підтверджено перебування 2 415 російських військових в українському полоні, з яких 1 126 вже обміняли на українських захисників. В цілому ж, в Україні у полоні перебуває значно більше російських військових, але не всі їхні родичі знають про проєкт і залишили заявки на пошук.

Аналіз звернень до проєкту засвідчив стрімке зростання кількості зниклих безвісти у більшості підрозділів ЗС РФ. Лідером за кількістю розшукуваних є 15-та окрема мотострілецька бригада (в/ч 90 600) — 2 277 зниклих безвісти. З 20 підрозділів-лідерів за кількістю зниклих, 17 — мотострілецькі, які командування армії-агресора найчастіше кидає на «м’ясні» штурми.

Серед районів бойових дій, де зафіксовано найбільшу кількість зниклих безвісти окупантів, перше місце посідає Покровський район Донецької області — 16 510 заявок. Лише від початку року кількість зниклих тут зросла на 68%. На другому місці — Бахмутський район, звідки надійшло 8 801 звернення.

26% усіх заявок до проєкту «Хочу найти» стосуються військових віком до 30 років. Наймолодшому з розшукуваних — лише 18, а найстаршому — 67 років.

Також фіксується зниження рівня підтримки війни серед родичів загиблих і зниклих. 75% тих, хто звернувся до проєкту, заявляють, що не підтримують загарбницьку війну, розв’язану Москвою.