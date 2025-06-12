Командуватиме східним флангом НАТО генерал, чиї переговори були перехоплені росіянами

Оперативне командування об'єднаними союзними силами на східному фланзі НАТО, штаб яких базується у нідерландському Брюнсюмі, очолив інспектор Військово-повітряних сил бундесверу генерал Інго Герхарц, пише Багнет.

59-річний генерал змінив на цій посаді італійського генерала Гульєльмо Луїджі Мілієтту і на найближчі роки очолить оперативний захист східного флангу НАТО, що простягся від Норвегії до Угорщини. Герхарц прийме командування армією вздовж майже 4000-кілометрового кордону з Росією та Білоруссю.

"Зараз ми зіткнулися з гарячою війною в Європі. Сьогоднішні загрози складніші, ніж будь-коли", - заявив генерал під час вступу на посаду.

Інго Герхарц був одним із офіцерів бундесверу, чиї переговори були перехоплені та опубліковані російською пропагандою у березні 2024 року.

Міністерство оборони Німеччини тоді визнало витік запису онлайн-конференції високопоставлених офіцерів військово-повітряних сил Німеччини. Після перехоплення розмов щодо Герхарца почали розслідування, але воно було припинено, оскільки його причетність до витоку не була підтверджена.