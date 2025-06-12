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Командуватиме східним флангом НАТО генерал, чиї переговори були перехоплені росіянами

Командуватиме східним флангом НАТО генерал, чиї переговори були перехоплені росіянами

Оперативне командування об'єднаними союзними силами на східному фланзі НАТО, штаб яких базується у нідерландському Брюнсюмі, очолив інспектор Військово-повітряних сил бундесверу генерал Інго Герхарц, пише Багнет.

59-річний генерал змінив на цій посаді італійського генерала Гульєльмо Луїджі Мілієтту і на найближчі роки очолить оперативний захист східного флангу НАТО, що простягся від Норвегії до Угорщини. Герхарц прийме командування армією вздовж майже 4000-кілометрового кордону з Росією та Білоруссю.

"Зараз ми зіткнулися з гарячою війною в Європі. Сьогоднішні загрози складніші, ніж будь-коли", - заявив генерал під час вступу на посаду.

Інго Герхарц був одним із офіцерів бундесверу, чиї переговори були перехоплені та опубліковані російською пропагандою у березні 2024 року.

Міністерство оборони Німеччини тоді визнало витік запису онлайн-конференції високопоставлених офіцерів військово-повітряних сил Німеччини. Після перехоплення розмов щодо Герхарца почали розслідування, але воно було припинено, оскільки його причетність до витоку не була підтверджена.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

НАТОІнго Герхарц
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