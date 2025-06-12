На трасі Київ–Одеса завершують унікальну транспортну розв’язку: прискорить рух та підвищить безпеку

На міжнародній автомагістралі М-05 Київ–Одеса наближається до завершення будівництво унікальної транспортної розв’язки тунельного типу. Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області, підкреслюючи значне підвищення безпеки та пропускної здатності на одній з найважливіших транспортних артерій країни.

Деталі проєкту та хід робіт

Проєкт передбачає облаштування шляхопроводу в тунельному виконанні та кільцевого перехрестя, що дозволить суттєво розвантажити ділянку, якою щодня користуються понад 50 тисяч автомобілів.

Будівельники вже виконали значний обсяг робіт. Завершено укладання нижнього та середнього шарів асфальтобетонного покриття всередині тунелю. Також активно триває зведення бетонної підпірної стіни. На об'єкті повністю встановлено систему дощової каналізації, а наразі монтуються очисні споруди для водовідведення.

Тимчасові обмеження руху

У зв’язку з облаштуванням перехідно-швидкісних смуг, 12 та 13 червня буде тимчасово перекрито ліву смугу руху на зазначеній ділянці. Транспорт скеровуватимуть правою частиною дороги. Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршрутів.

Очікуване відкриття та фінансування

Очікується, що вже наприкінці червня об’єкт буде частково відкрито для руху транспорту. Завершення робіт на цій розв’язці значно зменшить затори, підвищить транспортну безпеку та пропускну спроможність ділянки, що є критично важливим для автомобільного сполучення між столицею та південними регіонами.

Проєкт фінансується за підтримки Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), що підкреслює міжнародне значення та підтримку інфраструктурних проєктів в Україні.