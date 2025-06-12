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Війна

Росія зазнала мільйонних втрат, не досягнувши жодної стратегічної мети, — Андрій Сибіга

Росія зазнала мільйонних втрат, не досягнувши жодної стратегічної мети, — Андрій Сибіга

 Попри колосальні втрати, що сягнули мільйона вбитими та пораненими, Росія не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це 12 червня заявив глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга, посилаючись на останні дані.

«На сьогодні втрати Росії в Україні сягнули одного мільйона вбитими та пораненими в ході бойових дій. 1 000 000 втрачених даремно — Росія не досягла жодної стратегічної мети свого повномасштабного вторгнення. І не досягне», — написав Сибіга.

За його словами, Україна, яка не починала цю війну, прагне її завершення більше, ніж будь-хто інший, і домагається миру. Водночас Росія, зазначає Сибіга, продовжує перешкоджати мирним зусиллям, відмовляється від припинення вогню та зустрічей лідерів, роблячи все можливе для затягування конфлікту.

Андрій Сибіга також наголосив на необхідності посилити тиск на країну-агресора та притягнути її військово-політичне керівництво до відповідальності. «Всі російські злочинці, які вчинили звірства в Україні, мають постати перед правосуддям», — додав він.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, загальні втрати армії РФ в Україні з початку повномасштабного вторгнення становлять орієнтовно 1 мільйон 340 військових. Лише за останню добу агресор втратив близько 1140 осіб.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнавтрати рфСибіга
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