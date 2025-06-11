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РФ намагається знищити Одесу, а потім піде на кордони з Молдовою та Румунією, – Зеленський

РФ намагається знищити Одесу, а потім піде на кордони з Молдовою та Румунією, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Одеса є однією з головних цілей для Росії. Крім того, військові плани Кремля спрямовані й на кордони з Молдовою та Румунією.

Про це він сказав на саміті Україна – Південно-Східна Європа, який відбувся в Одесі 11 червня.

– На жаль, наш регіон є однією з головних цілей Росії – головних цілей для створення хаосу, – сказав Зеленський.

За словами президента, загарбники прагнуть знищити Одесу, як і багато інших міст і сіл на тимчасово окупованих територіях, адже “це прекрасне місто є ціллю для Росії”.

– Російські військові плани спрямовані на цей регіон – Одесу, а потім на кордони з Молдовою та Румунією, – попередив він.

Зеленський наголосив, що Україні важливо мати захист, але ще важливіше – отримати довгострокові гарантії, які не дадуть змоги подібному повторитися в майбутньому. Він закликав розглядати ці гарантії як практичну необхідність.

– Від протиповітряної оборони до кіберзагроз – нам потрібні реальні засоби стримування та швидкого реагування. Погляньмо на наші угоди, армії та інфраструктуру й зміцнімо все, що забезпечує безпеку наших країн, – наголосив український лідер.

ForUa.com нагадує, напередодні внаслідок російського нічного обстрілу Одеси загинуло двоє людей, ще щонайменше дев’ять поранено. Росіяни вдарили по житлових кварталах у центрі міста – частину будинків зруйновано. Також знищено будівлю станції швидкої та пошкоджено пологовий будинок.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Володимир Зеленськийвійна в Україніагресія рф
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