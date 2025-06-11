Генерал-майор Михайло Драпатий завершив виконання обов’язків командувача Сухопутних військ ЗСУ після пів року роботи.

Про це він написав у Facebook.

Як розповів Драпатий, частину часу на посаді він паралельно виконував обов’язки командувача ОСУВ «Хортиця», тож деякі процеси координував дистанційно.

Він зауважив, що йде з посади «зі спокійною совістю» і з надією, що «все важливе, що ми почали, буде продовжено і доведено до кінця».

За словами генерала, командування Сухопутних військ на момент його призначення перебувало в стані «управлінської стагнації», а «духу розвитку» там «не було і близько».

Тож на посаді Драпатий працював над тим, щоб «зрушити цю систему». Так, за пів року вдалося оновити майже половину керівного складу Командування в ключових функціях, від яких залежить якісне формування та розвиток сучасного війська.

«Залишаю по собі сильну команду — бойову, ініціативну, орієнтовану на результат. Це люди, які не бояться брати відповідальність, ухвалювати рішення, змінювати підходи. Вони здатні продовжити трансформацію, яку ми розпочали», — запевнив він.

Драпатий детальніше розповів про досягнуті результати

Мобілізація і ТЦК. За словами екскомандувача, оновлено понад половину керівного складу територіальних центрів. Усередині командування — нові відповідальні за персонал і мобілізацію. Також триває пошук нової моделі роботи ТЦК — «відкритої, справедливої, без корупційних практик».

Підготовка. Розпочалася структурна перебудова системи бойового навчання, стверджує Драпатий. За пів року змінили командувача підготовки та частину керівництва, очистили деякі навчальні центри, оновили програми. Тепер у фокусі не лише формальна підготовка, а й реальна готовність до першого бою. Розвивається базова загальновійськова підготовка в бригадах.

БпЛА, РЕБ, кібер. В управліннях — нові молоді керівники з фронту. А масштабування безпілотних підрозділів відбувається за критерієм ефективності, а не лояльності.

Цифровізація. Упроваджуються бойові й тилові системи, адаптовані не до інтересів постачальника, а до потреб бойових підрозділів.

Логістика. Командування логістики стає сервісною структурою, яка працює на підрозділ. Створюється сучасний логістичний хаб з цифровими інструментами й новою структурою пріоритетів.

Комунікація. Драпатий наголосив, що системна комунікація будується не на «залякуванні чи моралізаторстві», а «на відповідальності». «Сухопутні війська мають звучати переконливо — і всередині, і назовні», — додав він.

Запущено системну протидію корупційним практикам, конфлікту інтересів, торгівлі посадами. З’явилися перші результати, каже генерал.

«Я не ідеалізую результат. Ми могли зробити більше. Я міг зробити більше. Але я точно не жалкую за жоден день цієї роботи. Все, що вмів, знав і міг — я віддав тут», — заявив він та додав, що командування СВ лише на початку змін.

Де тепер буде Драпатий?

1 червня Михайло Драпатий заявив, що подав рапорт на звільнення з посади після удару по навчальному полігону на Дніпропетровщині. Однак вже 3 червня після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він заявив, що залишається у війську.

Після того генерал-майора призначили командувачем Обʼєднаних сил ЗСУ.

Нагадаємо, Драпатий відомий, зокрема, участю у звільненні окупованого Маріуполя у 2014 році. За його наказом 9 травня українські бойові машини піхоти прорвалися через блокпости окупованого міста. У першій БМП, яка перетнула загородження, був і сам Драпатий.

У березні 2022 року він керував обороною Кривого Рогу, тоді окупантів удалося зупинити й стабілізувати лінію зіткнення. Згодом бригадний генерал очолив оперативне угруповання «Херсон» та був одним із командувачів, які керували звільненням правобережжя Херсонщини.

У лютому 2024-го Драпатого призначили заступником начальника Генштабу ЗСУ. А у травні, на тлі наступу російських військ на північ Харківщини, він також став командувачем оперативно-тактичного угруповання військ «Харків», змінивши Юрія Галушкіна.

До речі, Київський апеляційний суд відпустив сьогодні генерала Юрія Галушкіна із СІЗО під домашній арешт.

"Так, підтверджую, що ухвалою Київського апеляційного суду було замінено запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Станом на цю хвилину чекаємо, коли його випустять із СІЗО", - зазначив адвокат Дмитро Круговий.

Як повідомлялося, у січні правоохоронці затримали трьох високопосадовців ЗСУ, зокрема бригадного генерала Галушкіна, за підозрою в недбалому ставленні до військової служби й організації самовільного залишення поля бою.

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