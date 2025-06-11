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Війна

Окупантам залишилося приблизно 10 кілометрів до межі Дніпропетровщини

Окупантам залишилося приблизно 10 кілометрів до межі Дніпропетровщини

На Новопавлівському напрямку російським військам до адміністративної межі Дніпропетровської та Запорізької областей залишається подолати орієнтовно 10-15 кілометрів.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у телеефірі, передає Укрінформ.

Він уточнив, що на шляху окупантів залишаються ще кілька населених пунктів: Зелене Поле, Новопіль, Вільне Поле, Новосілка. Тим не менш, ситуація залишається напруженою - за минулу добу на Новопавлівському напрямку зафіксовано 35 штурмових дій російської піхоти малими групами.

Волошин додав, що противник підтримує високу інтенсивність штурмів у спробах прорватися до Дніпропетровської області. На інших напрямках ситуація може відрізнятися, однак на Новопавлівському просування ще потребує подолання близько 10 кілометрів. 

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЗСУ
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