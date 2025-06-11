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Канцлер Німеччини звинуватив Москву у тяжких воєнних злочинах

Канцлер Німеччини звинуватив Москву у тяжких воєнних злочинах

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звинуватив Росію у скоєнні тяжких воєнних злочинів після нещодавніх масованих атак на Київ, Одесу та інші українські міста. Про це він заявив на спільній пресконференції з виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Нідерландів Діком Схофом у Берліні, передає DW.

Мерц підкреслив, що останніми днями Росія «цілеспрямовано й безцеремонно» атакувала цивільне населення України дронами та крилатими ракетами. Він назвав ці дії «терором проти мирного населення», зазначивши, що це «усім чим завгодно, тільки не пропорційна відповідь» на точні удари України по російських військових аеродромах.

«Росія справді хоче влаштувати криваву бійню. Це вдалося їй лише в дуже обмеженому масштабі, завдяки чудовій українській протиповітряній обороні», – заявив канцлер.

У зв'язку з цим Мерц закликав до посилення санкцій проти Москви з боку Євросоюзу та США, пообіцявши, що уряд Німеччини працюватиме в цьому напрямку разом зі своїми партнерами. Він також спростував думку про неефективність вже введених обмежень.

За словами канцлера ФРН, чинні санкції вже послабили російську економіку, і тривалість війни багато в чому залежить від їхньої ефективності. Коментуючи 18-й пакет санкцій ЄС, Мерц повідомив, що очікуються нові обмеження у сфері енергетики та банківському секторі.

Зі свого боку, Дік Схоф, виконувач обов'язків прем'єр-міністра Нідерландів, запевнив, що його країна «завжди підтримає» посилення санкцій щодо Росії.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

НімеччинаМерцвоєнні злочини
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