Канцлер Німеччини звинуватив Москву у тяжких воєнних злочинах

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звинуватив Росію у скоєнні тяжких воєнних злочинів після нещодавніх масованих атак на Київ, Одесу та інші українські міста.
Мерц підкреслив, що останніми днями Росія «цілеспрямовано й безцеремонно» атакувала цивільне населення України дронами та крилатими ракетами.
«Росія справді хоче влаштувати криваву бійню. Це вдалося їй лише в дуже обмеженому масштабі, завдяки чудовій українській протиповітряній обороні», – заявив канцлер.
У зв'язку з цим Мерц закликав до посилення санкцій проти Москви з боку Євросоюзу та США, пообіцявши, що уряд Німеччини працюватиме в цьому напрямку разом зі своїми партнерами. Він також спростував думку про неефективність вже введених обмежень.
За словами канцлера ФРН, чинні санкції вже послабили російську економіку, і тривалість війни багато в чому залежить від їхньої ефективності. Коментуючи 18-й пакет санкцій ЄС, Мерц повідомив, що очікуються нові обмеження у сфері енергетики та банківському секторі.
Зі свого боку, Дік Схоф, виконувач обов'язків прем'єр-міністра Нідерландів, запевнив, що його країна «завжди підтримає» посилення санкцій щодо Росії.Автор: Галина Роюк