США та Китай йдуть на примирення: підписано торговельну угоду

Американські та китайські посадовці досягли згоди щодо рамкової угоди, яка має на меті відновити торговельне перемир’я між двома країнами та скасувати експортні обмеження Китаю на рідкісноземельні метали. Про це пише Reuters.

Після двох днів переговорів у Лондоні міністр торгівлі США Говард Лутнік повідомив журналістам, що рамкова угода "додає змісту" до домовленості, досягнутої минулого місяця в Женеві. Та домовленість була спрямована на зниження взаємних тарифів, які сягнули руйнівних трицифрових показників.

За словами Лутніка, нова домовленість у Лондоні передбачає скасування китайських обмежень на експорт рідкісноземельних мінералів і магнітів. Однак, деталей він не надав.

"Ми досягли рамкової угоди щодо реалізації женевського консенсусу та домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови двох президентів", — сказав Лутнік.

Він зазначив, що тепер обидві сторони представлять угоду своїм лідерам для затвердження. "Якщо її буде схвалено, ми розпочнемо реалізацію", — наголосив він.

Сторони мають час до 10 серпня, аби узгодити повноцінну торговельну угоду.