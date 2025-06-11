США охопили протести: Десятки затриманих у Нью-Йорку, Лос-Анджелес під комендантською годиною

У кількох великих містах США тривають акції протесту проти імміграційної політики адміністрації президента Дональда Трампа. Ситуація особливо загострилася в Нью-Йорку, де поліція затримала майже півсотні демонстрантів, та в Лос-Анджелесі, де було введено комендантську годину, повідомляє CNN.

У Нью-Йорку сотні протестувальників зібралися на Мангеттені біля офісу Служби імміграції та митного контролю (ICE) та міського імміграційного суду. Близько 22:30 за місцевим часом, учасники спробували прорвати поліцейські барикади, що призвело до сутичок. Журналісти зафіксували щонайменше 45 затримань . На відео з місця подій видно, як демонстранти намагаються облити поліцейських водою та називають їх "терористами".

Тим часом, у Лос-Анджелесі запроваджено комендантську годину , що діє до 18:00 за місцевим часом. Обмеження охоплює територію площею близько одного квадратного кілометра, де збиралися протестувальники. Поліція Лос-Анджелеса попередила, що «всякий, хто братиме участь в незаконному зібранні чи кримінальних діях, буде затриманий». Біля міграційного центру в межах зони комендантської години розгорнуто підрозділи Національної гвардії та працівників Міністерства внутрішньої безпеки. Поліція підтвердила, що протягом вівторка було затримано майже 200 осіб , і арешти тривають.