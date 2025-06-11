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США охопили протести: Десятки затриманих у Нью-Йорку, Лос-Анджелес під комендантською годиною

США охопили протести: Десятки затриманих у Нью-Йорку, Лос-Анджелес під комендантською годиною

У кількох великих містах США тривають акції протесту проти імміграційної політики адміністрації президента Дональда Трампа. Ситуація особливо загострилася в Нью-Йорку, де поліція затримала майже півсотні демонстрантів, та в Лос-Анджелесі, де було введено комендантську годину, повідомляє CNN.

У Нью-Йорку сотні протестувальників зібралися на Мангеттені біля офісу Служби імміграції та митного контролю (ICE) та міського імміграційного суду. Близько 22:30 за місцевим часом, учасники спробували прорвати поліцейські барикади, що призвело до сутичок. Журналісти зафіксували щонайменше 45 затримань. На відео з місця подій видно, як демонстранти намагаються облити поліцейських водою та називають їх "терористами".
 
Тим часом, у Лос-Анджелесі запроваджено комендантську годину, що діє до 18:00 за місцевим часом. Обмеження охоплює територію площею близько одного квадратного кілометра, де збиралися протестувальники. Поліція Лос-Анджелеса попередила, що «всякий, хто братиме участь в незаконному зібранні чи кримінальних діях, буде затриманий». Біля міграційного центру в межах зони комендантської години розгорнуто підрозділи Національної гвардії та працівників Міністерства внутрішньої безпеки. Поліція підтвердила, що протягом вівторка було затримано майже 200 осіб, і арешти тривають.
 
Акції протесту також прокотилися іншими містами. У Денвері, штат Колорадо, десятки демонстрантів вийшли на вулиці з гаслами проти ICE, зокрема з плакатом «Покажіть обличчя. Боягузи з ICE», що спричинило затори та перекриття доріг поліцією. Правоохоронці спростували повідомлення про нібито використання сльозогінного газу проти учасників акцій. У центрі Чикаго поліція в захисному спорядженні оточила федеральну будівлю, де відбувається акція протесту. Демонстранти вигукують гасла та сигналять автівками, ситуація залишається напруженою.
 Автор: Галина Роюк

Теги:

Трамппротести в СШАкомендантська година
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