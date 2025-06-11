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Війна

Окупанти чимдалі частіше завдають ударів по складах і виробничих потужностях українських компаній

Окупанти чимдалі частіше завдають ударів по складах і виробничих потужностях українських компаній

Під час ракетної атаки РФ було знищено головний склад і сервісний центр виробника кави та чаю Gemini.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"На щастя, без постраждалих, але можуть виникнути тимчасові затримки з відвантаженням продукції та сервісним обслуговуванням", – заявили в компанії.

Пожежа також знищила першу партію паперових склянок "Тактикава", створених у межах партнерського збору з фондом "Повернись живим" на програму "Вишкіл капітанів".

Раніше російська авіабомба зруйнувала елеватор групи компаній Prometey, який є одним з найбільших агрохолдингів України.

Удар російською керованою авіабомбою (КАБ) відбувся увечері 1 червня.

На момент вибуху на об’єкті перебували охоронці. Одного з них відкинуло вибуховою хвилею, інший не постраждав. Обидва вижили.

"Сам елеватор – зруйнований критично. Більшість споруд не підлягають відновленню", – повідомили в компанії.

Під час масованої російської атаки у ніч проти 25 травня постраждало агропідприємство у Чернігівській області.

Внаслідок ракетного удару повністю знищено сховище для зберігання картоплі зі вмонтованим обладнанням та контейнерами, а також сортувальний цех.

Значних пошкоджень зазнали сусіднє сховище, зерносклад і навіс між складськими приміщеннями.

 Автор: Богдан Моримух

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