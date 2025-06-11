Окупанти чимдалі частіше завдають ударів по складах і виробничих потужностях українських компаній

Під час ракетної атаки РФ було знищено головний склад і сервісний центр виробника кави та чаю Gemini.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"На щастя, без постраждалих, але можуть виникнути тимчасові затримки з відвантаженням продукції та сервісним обслуговуванням", – заявили в компанії.
Пожежа також знищила першу партію паперових склянок "Тактикава", створених у межах партнерського збору з фондом "Повернись живим" на програму "Вишкіл капітанів".
Раніше російська авіабомба зруйнувала елеватор групи компаній Prometey, який є одним з найбільших агрохолдингів України.
Удар російською керованою авіабомбою (КАБ) відбувся увечері 1 червня.
На момент вибуху на об’єкті перебували охоронці. Одного з них відкинуло вибуховою хвилею, інший не постраждав. Обидва вижили.
"Сам елеватор – зруйнований критично. Більшість споруд не підлягають відновленню", – повідомили в компанії.
Під час масованої російської атаки у ніч проти 25 травня постраждало агропідприємство у Чернігівській області.
Внаслідок ракетного удару повністю знищено сховище для зберігання картоплі зі вмонтованим обладнанням та контейнерами, а також сортувальний цех.
Значних пошкоджень зазнали сусіднє сховище, зерносклад і навіс між складськими приміщеннями.Автор: Богдан Моримух