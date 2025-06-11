Міноборони посилює контроль якості їжі для ЗСУ: до перевірок долучається Держпродспоживслужба

Міністерство оборони України робить значний крок до забезпечення якісного харчування для військовослужбовців Збройних сил України. Відтепер усі харчові продукти, що постачаються за державними контрактами, проходитимуть додаткові перевірки в лабораторіях Держпродспоживслужби.

Як повідомляє оборонне відомство, відповідний меморандум про співпрацю був підписаний між закупівельною агенцією Міноборони "Державний оператор тилу" (ДОТ) та Держпродспоживслужбою.

Виконавчий директор ДОТ Андрій Созанський підкреслив надзвичайну важливість цього кроку, враховуючи високу експертну спроможність Держпродспоживслужби у проведенні лабораторних досліджень харчових продуктів. За його словами, це дозволить значно покращити контроль за якістю продовольства, що надходить до військових частин.

Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук додав, що розгалужена лабораторна мережа їхнього відомства функціонує в кожному регіоні України, що забезпечить оперативність і доступність перевірок.

На зустрічі, яка відбулася за присутності очільників Центрального управління розвитку матеріального забезпечення та Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини МОУ, сторони також домовилися про подальші кроки співпраці. Вони включають обмін інформацією щодо сучасних методик досліджень та забезпечення готовності лабораторій до проведення всіх необхідних перевірок.

Це спільне рішення Міноборони та Держпродспоживслужби є важливим кроком до гарантування безпечного та якісного харчування для наших захисників і захисниць.