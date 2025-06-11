США планують скоротити бюджет на військову допомогу Україні

Сполучені Штати Америки планують скоротити фінансування військової допомоги Україні в рамках наступного оборонного бюджету 2026 року. Про це у вівторок, 10 червня, заявив міністр оборони США Піт Гегсет під час слухань у Палаті представників Конгресу, повідомляє агентство Associated Press.

За словами Гегсета, таке рішення, ймовірно, вплине на обсяги передачі Києву критично важливих систем протиповітряної оборони. Міністр оборони пояснив, що бюджет передбачає скорочення фінансування через "інше бачення конфлікту" з боку адміністрації Дональда Трампа.

"Ця адміністрація має інше бачення конфлікту [війни РФ проти України]. Ми вважаємо, що мирне врегулювання шляхом переговорів — в інтересах обох сторін, а також у стратегічних інтересах Сполучених Штатів, особливо з огляду на численні глобальні виклики", — наголосив Гегсет.

Ця заява з'явилася на тлі повідомлень журналу Foreign Policy від 9 червня, де зазначалося, що президент США Дональд Трамп може припинити постачання американської зброї Києву. Проте, згідно з виданням, США не відмовляться від України повністю і продовжать надавати необхідні розвідувальні дані, що є вирішальними для точного ураження цілей на полі бою.