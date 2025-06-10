РФ може розпочати військові операції проти будь-якої з країн НАТО до 2030 року, – ISW

Як заявили експерти Американського інституту вивчення війни (ISW), Російська Федерація може стати загрозою для держав НАТО навіть без відновлення своїх Збройних сил до рівня, який був до 2022 року.

– РФ може розпочати військові операції проти будь-якої з країн Північноатлантичного альянсу до 2030 року, – зазначають аналітики ISW.

Обґрунтовуючи свої висновки, аналітики ISW, зокрема, посилаються на генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який заявив, що Росія може бути готовою застосувати військову силу проти НАТО протягом п’яти років.

Рютте закликав країни – члени альянсу до радикального посилення оборонного потенціалу, зокрема збільшення потенціалу повітряної та протиракетної оборони НАТО на 400%, щоб ефективно протистояти загрозам Росії.

Рютте зазначив, що, за оцінками розвідки, у 2025 році Росія виробить 1 500 танків, 3 000 одиниць бронетехніки та 200 ракет Іскандер.

В ISW зазначили, що не зрозуміло, чи ці оцінки стосуються тільки виробництва Росією нових транспортних засобів, чи включають транспортні засоби із запасів радянських часів, які РФ відновлює.

Рютте також заявив, що Росія співпрацює з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном та відновлює свої Збройні сили за допомогою китайських технологій.