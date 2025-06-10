Задній хід Маска: як і чому опальний мільярдер закопав сокиру війни з Трампом

У захопливій гостросюжетній історії з президентом Трампом та мільярдером Маском в головних ролях – новий поворот. Дійові особи, відірвавшись по повній програмі в плані обоюдних словесних нападок, раптом вирішили взяти паузу. Чому це сталося, і як надалі розвиватиметься конфлікт, за яким прискіпливо стежать у найрізноманітніших куточках світу – далі в матеріалі.

53-річний мільярдер Ілон Маск вперше після його конфлікту з Дональдом Трампом погодився з ним і закликав губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома вибачитись. У понеділок, 9 червня скандальний бізнесмен поділився скріншотом посту президента США в соцмережі X, де той просить Ньюсома та мера Лос-Анджелеса Карен Басс вибачитися у мешканців за свої «провали». Маск також зробив репост скріншота публікації Трампа, в якій господар Білого дому повідомив про своє доручення силовим органам відновити правопорядок у Лос-Анджелесі та зупинити протести. Маск доповнив цей допис фото активіста, який стоїть з мексиканським прапором на розмальованій машині на тлі полум’я та натовпу, і підписав його: «Це неприйнятно».

Нагадаємо, перша хвиля протестів у Лос-Анджелесі розпочалася увечері 6 червня після того, як співробітники міграційної та митної служб провели у місті оперативні заходи та заарештували щонайменше 44 особи за підозрою у порушенні міграційного законодавства. Адміністрація президента США також оголосила, що направить понад 2 тис військовослужбовців національної гвардії до Лос-Анджелесу. Трамп пізніше писав у соцмережі Truth Social, що Ньюсом і Басс некомпетентні і, «як завжди», не змогли впоратися із завданням щодо придушення мітингів.

Маск, підігравши Трампу в його позиції щодо протестів, паралельно пожартував, що зробив більше за інших для підриву власної репутації. На сторінці в соцмережі Х він написав: «Обурливо, скільки заяв, що очорняють мене, було зроблено, особливо мною».

Дональд Трамп та Ілон Маск призупинили обмін різкими висловлюваннями у соцмережах після того, як їхні представники поспілкувалися по телефону. Про це дізналося видання Politico.

Хай там як, але очевидно, що у цієї гучної публічної сварки виявилося одразу кілька бенефіціарів. Як відомо, все почалося з невдоволення Маском законопроектом One Big Beautiful Bill. Йому явно не сподобалося рішення про продовження податкових пільг, посилення оборонних витрат та відміну преференцій для зеленої енергетики. Крім того, цей бюджетний закон, по суті, зводить нанівець усі зусилля опального бізнесмена на посаді голови Департаменту урядової ефективності і замість скорочення федеральних витрат передбачає натомість їхнє збільшення на $2,5 трлн у наступні десять років.

Між тим, за даними провідних американських медіа відходом Маска від державних справ скористалися його вороги в трампівській адміністрації, насамперед один із найближчих радників президента Серхіо Гор. Підприємець давно звинувачував мільярдера у поганому керівництві кадровим відділом Білого дому. І нібито саме Гор переконав Трампа скасувати призначення близького до Маска мільярдера Джареда Айзекмана на посаду голови NASA. У результаті господар SpaceX опублікував неприємний твіт, Трамп відповів, і слово за слово все швидко переросло в суперечку планетарного масштабу.

Тут слід віддати належне президентській адміністрації і оточенню Маска, які своїх надміру балакучих босів досить швидко переконали замовкнути. Втім вже сказаного вистачило з головою: за одну лишень торгову сесію акції Tesla впали на рекордні 14%, що в абсолютних цифрах означає втрату $152 млрд. Поряд з тим з неабияким полегшенням зітхнуло чимало великих підприємців, і не лише в США. Останні півроку були, м’яко кажучи, дуже непростими для лобістів зі сфери космічних та високих технологій та автомобілебудування, адже на зустрічах в Білому домі будь-якої миті міг з’явитися прямий конкурент в обличчі Маска. Більше того, конкурент із масою власних ідей, практично необмеженим фінансовим ресурсом та постійним доступом до першої особи США. Власне, тому й не дивно, що багато помітних IT-підприємців поспішили перейти на бік республіканців або відкрито заявити про симпатії до Трампа і готовність брати участь у всіх його ініціативах.

Що ж до опального мільярдера, то в майбутньому він, звісно, ​​може спробувати вплинути на політику Сполучених Штатів, зокрема, використовуючи платформу X для антитрампівської суспільної мобілізації чи підтримки якоїсь третьої політичної сили. Але таке в політичній історії по-американськи траплялося не раз, і щоразу система, не поперхнувшись, перемелювала дебютантів-вискочок. Це, до речі, свого часу чудово зрозумів і сам пан Трамп, котрий не пішов незалежним кандидатом, а спочатку «приватизував» республіканців, а потім уже й Білий дім.

Тим часом батько мільярдера Еррол Маск напередодні прибув до Москви для участі у «Форумі майбутнього-2050». Але про цей захід, який триває 9-10 червня, розповімо дещо згодом. Отже, Маск-старший вже встиг поспілкуватися з так званими рос журналістами і засудив сина за участь у конфлікті з президентом США. Він вважає, що Ілон Маск та Дональд Трамп просто сильно втомлені через роботу, яку робили після виборів. «Вони протягом п’яти місяців перебувають у стані сильного стресу, - заявив Еррол Маск. - Дайте їм видихнути».

Батько скандального підприємця переконаний у тому, що переможцем у цій ситуації у будь-якому разі залишиться глава держави: «Він президент, його було обрано народом... Ну, а Ілон припустився помилки, я думаю, але ще раз підкреслюю – він втомився, у нього стрес». Еррол Маск висловив упевненість у тому, що конфлікт незабаром залишиться у минулому і буде забутий.

Ну, а тепер про «Форум майбутнього». Загалом, до обговорення на заході заявлено наступні красномовні теми: «Боротьба за душі та уми. Ідеологія суверенної Росії», «Спецоперація «Демографія». Як забезпечити зростання народжуваності?», «Патріотичне виховання. Образ героя нашого часу», «Війни майбутнього. Гейміфікація війни» та низка інших. Очікуються виступи зокрема міністра закордонних справ РФ Лаврова, скандального «православного» мільярдера Костянтина Малофєєва та інших надзвичайно токсичних персонажів. Яким вітром на це збіговисько на болотах занесло батька Ілона Маска, можна лише здогадуватися, враховуючи, звісно ж, фактор всюдисущої кремлівської КДБшної агентури.