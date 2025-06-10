За даними Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND), війна в Україні є лише проміжним етапом для Росії у її ширшій конфронтації із Заходом. Кремль, ймовірно, планує перевірити рішучість країн-членів НАТО, відправивши так званих "зелених чоловічків" до Естонії, щоб інсценувати невеликі провокації. Про це заявив керівник BND Бруно Каль в інтерв'ю подкасту Table Media, повідомляє Reuters.

За словами Каля, його відомство має чіткі розвідувальні дані, які свідчать про те, що російські чиновники вважають зобов'язання країн-членів НАТО щодо колективної оборони, закріплені у статті 5 договору Альянсу, такими, що втратили практичну силу.

"Ми цілком впевнені, і в нас є розвідувальні дані, які це підтверджують, що Україна — це лише крок на шляху на захід", — наголосив голова німецької розвідки, не розкриваючи джерел цієї інформації.

Кремль готує "зелених чоловічків" для перевірки НАТО

Каль пояснив, що це не означає повномасштабний наступ російських танків на захід. Натомість Москва, ймовірно, має намір розпочати невеликі конфронтації, які не призведуть до великого військового зіткнення. Для цього росіяни можуть використати тактику "зелених чоловічків" — озброєних людей у формі без розпізнавальних знаків або в цивільному одязі, як це було під час окупації Криму у 2014 році.

"Їм не потрібно для цього відправляти армії танків. Достатньо відправити маленьких "зелених чоловічків" до Естонії, щоб захистити нібито пригноблені російські меншини", — зазначив Каль.

Голова BND не уточнив, які саме російські чиновники дотримуються таких поглядів. Він також додав, що американська розвідка сприймає російську загрозу так само серйозно, як і європейські країни-члени НАТО.

Ці попередження німецької розвідки підкреслюють зростаючу стурбованість Заходу агресивними намірами Росії та її готовністю випробовувати межі колективної безпеки.