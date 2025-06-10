Рютте: Вступ України до НАТО – це вирішений шлях

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте підтвердив незворотність шляху України до НАТО, наголосивши, що попередні домовленості залишаються чинними незалежно від формулювань у майбутніх комюніке. Ця заява пролунала під час його виступу в Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні.

"Я припускаю, що цей шлях залишиться в силі і після саміту, незалежно від того, чи буде він знову згаданий у комюніке, чи ні", – заявив Рютте, підкреслюючи, що всі раніше узгоджені формулювання діють доти, доки не буде прийнято рішення про їхню неактуальність.

Генсек також акцентував увагу на тому, що український народ "заслуговує на справедливий і міцний мир". Він підтвердив постійну практичну та політичну підтримку України з боку НАТО, наголосивши, що ця допомога спрямована не на продовження конфлікту, а на самозахист України сьогодні та запобігання майбутній агресії

"НАТО підтримує Україну зараз і підтримуватиме її в майбутньому", – підсумував Рютте, ще раз підтвердивши непохитну позицію Альянсу щодо підтримки Києва.