Рютте: Вступ України до НАТО – це вирішений шлях

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте підтвердив незворотність шляху України до НАТО, наголосивши, що попередні домовленості залишаються чинними незалежно від формулювань у майбутніх комюніке. Ця заява пролунала під час його виступу в Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні.
"Я припускаю, що цей шлях залишиться в силі і після саміту, незалежно від того, чи буде він знову згаданий у комюніке, чи ні", – заявив Рютте, підкреслюючи, що всі раніше узгоджені формулювання діють доти, доки не буде прийнято рішення про їхню неактуальність.
Генсек також акцентував увагу на тому, що український народ "заслуговує на справедливий і міцний мир".
"НАТО підтримує Україну зараз і підтримуватиме її в майбутньому", – підсумував Рютте, ще раз підтвердивши непохитну позицію Альянсу щодо підтримки Києва.