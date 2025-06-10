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Суспiльство

ЄС планує продовжити тимчасовий захист для українців до 2027 року

ЄС планує продовжити тимчасовий захист для українців до 2027 року

Європейський Союз розглядає можливість продовження режиму тимчасового захисту для українських біженців до березня 2027 року. Про це йдеться на офіційному сайті Ради ЄС.

Зазначається, що 13 червня Рада ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ планує досягти політичної угоди щодо продовження дії механізму захисту. Остаточне рішення очікується найближчими тижнями.

Цей крок підкреслює зобов'язання Євросоюзу підтримувати українців, які шукають притулку від повномасштабної війни, забезпечуючи їм стабільність та доступ до прав і послуг на довший термін.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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