Кремль намагається обміняти контроль над озброєннями на поступки по Україні — ISW

Кремль, схоже, використовує переговори щодо контролю над озброєннями зі Сполученими Штатами як важіль тиску, сподіваючись отримати превентивні поступки щодо війни в Україні. Такий висновок зробили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними ISW, російські чиновники наполягають на тому, що майбутня участь Росії у переговорах про контроль над озброєннями зі США залежить від отримання поступок щодо війни в Україні.

Загроза відновлення ракетної гонки

Нещодавно речник Кремля Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про можливе скасування Росією мораторію на розгортання заборонених ракет наземного базування, заявив, що Росія зберігає "свободу дій". Це перегукується із заявою заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова від 7 червня про те, що "односторонній мораторій" Росії на розгортання таких ракет наближається до свого "логічного завершення".

Рябков наголосив, що для відновлення переговорів щодо контролю над озброєннями Росії та США потрібна "надійна військово-політична основа", а Сполучені Штати мають поважати "фундаментальні інтереси" Росії для нормалізації двосторонніх відносин. Кремль також стверджує, що дії США стосовно війни в Україні можуть продемонструвати серйозність намірів щодо покращення відносин з Росією.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, у свою чергу, заявив, що Росія буде готова відновити переговори про стратегічну стабільність зі США, коли ці дискусії проходитимуть на рівноправній основі.

Переговори як інструмент тиску

Аналітики ISW зазначають, що Росія вже порушила Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, розробляючи, випробовуючи та розгортаючи ракети середньої дальності, що призвело до призупинення участі США у лютому 2019 року.

На початку 2025 року ISW оцінив, що Росія використовує економічні стимули, не пов'язані з війною в Україні, щоб отримати поступки від США щодо війни в Україні. Отже, використання Росією переговорів щодо контролю над озброєннями видається останнім проявом цих загальних зусиль.

Інші ключові висновки ISW: