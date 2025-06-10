Нічний терор Києва: Російська атака залишила чотирьох поранених та руйнування в семи районах

Ще одна ніч безперервного терору для Києва завершилася чотирма госпіталізованими мирними жителями, які постраждали від масованої російської атаки. Мер Віталій Кличко підтвердив, що всі вони перебувають під наглядом лікарів.

"Ворог безперестанку тероризував Київ ударними дронами. Бив по цивільній інфраструктурі, по мирних мешканцях міста", – з гіркотою констатував голова військової міської адміністрації Тимур Ткаченко. Його слова підкреслюють безжальність атаки, що торкнулася семи районів столиці.

Місто прокинулося з ранами:

Понівечені багатоповерхівки та приватні будинки, де спалаві люди.

та приватні будинки, де спалаві люди. Згорілі автівки – символ зруйнованих планів та втрачених цінностей.

– символ зруйнованих планів та втрачених цінностей. Палаючі складські приміщення, що несуть з собою економічні втрати.

Географія руйнувань охопила Деснянський, Шевченківський, Подільський, Дарницький, Оболонський, Голосіївський та Солом’янський райони. Серед постраждалих об’єктів – бізнес-центр, склади, та навіть дах звичайної багатоповерхівки, куди впав уламок дрона.

"Знадобиться час, щоб усунути наслідки", – зазначив Ткаченко, що звучить як сумне нагадування про тягар, який лягає на киян. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські військові під час цієї нічної атаки на Київ застосовували як ударні дрони, так і ракети, вчергове демонструючи свою зухвалість.